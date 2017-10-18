Три простых метода, как правильно запланировать бюджет для нового маркетингового канала

Сегодня в маркетинговом пространстве насчитывается более 120 каналов для продвижения продуктов и услуг. На каком-то этапе компания понимает, что пришло время попробовать новый канал. Чаще всего это происходит, когда новым каналом начали пользоваться конкуренты или игроки на близких вам рынках.
Например, Facebook имел функционал для продвижения брендов начиная с 2009 года, однако бум открытия этого маркетингового канала пришелся на 2011 год, когда все крупнейшие бренды обозначили свое присутствие в сети.
В рамках совместного образовательного проекта Marketing.by и Бизнес-школы ИПМ Ирина Акельева, преподаватель Бизнес-школы ИПМ, рассказывает о том, как же подступиться к бюджету для нового канала, с которым вы еще ни разу не работали и понять, сколько это все будет стоить.
Стать исследователем
Статистика и опросы – это богатейший источник информации для любого бизнеса. Главное найти хорошие и достоверные источники!
Если вы хотите быть в курсе лучших практик лидеров рынка, то следите за результатами постоянных опросов директоров по маркетингу США, проводимых платформой CMO SURVEY или в сводных графиках от MARKETING CHARTS.
Например, там вы сможете найти информацию о том, что в 2016 году 23,4% компаний снизили свой бюджет на печатную рекламу, тогда как 59,7% из них увеличили свои бюджеты на имейл-маркетинг.
Стать сыщиком
На самом деле, можно пойти менее «скользким» путем. Для этого нужно составить исчерпывающий список каналов, которые уже сейчас включены в воронку продаж вашего прямого конкурента. Например, если вы загуглили продукт/услугу, производимые вами и вашим конкурентом, и в рекламе гугл выскочил ваш конкурент, значит канал PPC находится в их арсенале. Или, например, информация об участниках профессиональных выставок является открытой. Выясните, зарегистрирован ли ваш конкурент в качестве участника будущей выставки.
После этого необходимо определить кто является «поставщиками» маркетинговых услуг для вашего конкурента, а именно – этот канал у них внутренний (т.е. занимаются сотрудники компании) или внешний (т.е. на аутсорс). Те каналы, которые аутсорсятся просчитать очень легко – просто свяжитесь с компанией, которая оказывает услуги вашим конкурентам и запросите бюджет на их услуги.
Использовать «золотое правило»
Если же канал был убыточным, то здесь могут быть 2 причины. Первая причина – канал не был оптимизирован, т.е. был неправильно настроен под ваше продвижение. В этом случае рекомендуется привлечь профессиональных консультант по этому конкретному каналу и провести полный аудит. Вторая причина – это канал не подходит для вашего продукта/услуги. Что делать? Погоревать о потраченном бюджете и поставить галочку о новом приобретенном опыте.
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