Три простых метода, как правильно запланировать бюджет для нового маркетингового канала

Сегодня в маркетинговом пространстве насчитывается более 120 каналов для продвижения продуктов и услуг. На каком-то этапе компания понимает, что пришло время попробовать новый канал. Чаще всего это происходит, когда новым каналом начали пользоваться конкуренты или игроки на близких вам рынках.

Например, Facebook имел функционал для продвижения брендов начиная с 2009 года, однако бум открытия этого маркетингового канала пришелся на 2011 год, когда все крупнейшие бренды обозначили свое присутствие в сети.

В рамках совместного образовательного проекта Marketing.by и Бизнес-школы ИПМ Ирина Акельева, преподаватель Бизнес-школы ИПМ, рассказывает о том, как же подступиться к бюджету для нового канала, с которым вы еще ни разу не работали и понять, сколько это все будет стоить.