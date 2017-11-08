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Как найти и приручить хорошего сммщика. Опыт беларуских агентств, у которых это получилось

8 Ноября 2017 152 0 Digital-маркетинг
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Идеальный сммщик — экземпляр из Красной книги рекламы. Именно такой вывод мы сделали, когда в течение трех месяцев искали этого редкого специалиста на просторах рынка труда Беларуси. Наверняка сейчас вы думаете: “Ладно вам! Вон сколько школьников и студентов так и мечтают раскрутить пару-тройку групп”. Да, такие мысли были справедливы года так 4 назад. Но что теперь? 

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Настоящий SMM-специалист покрупнел. Он имеет куда больший вес и значение в цепи коммуникации, чем имел несколько лет назад. Теперь настоящий представитель рода сммщиков обладает знаниями и навыками, о которых раньше и не мечтал. Он знает все о соцсетях и как свои пять пальцев изучил основные сервисы, которые облегчают ему ежедневную рутину. Он на 100% понятно формирует задачи для дизайнеров, копирайтеров и сам может сделать отличный визуал и написать душещипательный текст. Найти его сложно, а доказать то, что перед вами настоящий сммщик, еще сложнее. 

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Как понять, что это настоящий экземпляр?

К сожалению, стопроцентного единого способа это сделать нет. Всегда есть вероятность того, что вы поймаете слишком молодого специалиста или мимикрирующего дилетанта. Будем справедливы, некоторые соцсети вводят собственную сертификацию, чтобы хоть как-то облегчить выявление профессионалов на рынке. Но есть большое НО: такая сертификация проверяет только сухие знания, связанные с конкретной площадкой, но не ставит оценки другим важным качествам сммщика. 

Как проверить креативность по единому шаблону? Как проникнуть в глубины аналитических способностей кандидата? Какой уровень ответственности у сммщика? Конечно, ни один сертификат соцсетей вам этого не расскажет. Поэтому мы спросили тех, кто уже нашел своего идеального сммщика, о том, как это им удалось. Но об этом чуть позже. Сразу поговорим об общих видах SMM-специалистов, которые уже открыты и встречаются на просторах рекламного рынка труда. 

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SMM-универсал (SMM-многоручка)

Этому специалисту нужно очень много рук, ведь он занимается всеми основными обязанностями, связанными с соцсетями. Ареал обитания — офисы малого и среднего бизнеса. Именно этот незаменимый человек выстраивает бренд компании в соцсетях: самостоятельно делает контент — от идеи до текста и визуала, немного владеет инструментами продвижения в соцсетях, обрабатывает отклики и заявки клиентов и отвечает на каверзные вопросы. Главное его преимущество — доскональное знание продукта. Его любят и ценят за усердие, преданность и вечное желание эволюционировать. 

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SMM-трафикоман

Этот вид SMM-специалистов особенно уютно чувствует себя с цифрами. Это то, чем он ежедневно питается. Да, если нужно, он может сделать картинку и даже напишет к ней веселый текст. Но настоящий кайф он будет испытывать именно тогда, когда будет настраивать таргетинг. Промопосты, посты с кнопкой, лидогенерация и сбор заявок — вот что обожает этот вид сммщиков. Любимые места обитания — рекламные агентства и небольшие компании. И стоит запомнить: чаще всего коммуникация с клиентами — это не его сильная сторона. Он с радостью передаст эту обязанность аккаунт-менеджеру. 

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SMM-креатор

Пожалуй, этот вид сммщика можно заметить по его креативной натуре. Он питается трендами и новостями из сферы SMM, обожает на обед рекламные кейсы и каждый день генерирует тысячу и одну идею. Он умеет адаптировать то, что видит и слышит, для страниц брендов в соцсетях. Может легко и просто дать ТЗ коллеге-дизайнеру, а может и сам с нуля создать насущный визуал. Этот вид сммщиков настолько погружается в свое любимое дело, что иметь дело с чем-то другим у него зачастую нет ни желания, ни времени. Поэтому уютнее всего он чувствует себя в агентстве в компании аккаунтов, проджектов и креативного директора. 

Это все теория. А как на самом деле?

Чтобы узнать, как поиски идеального сммщика проходят на практике, мы попросили опытных охотников за SMM-кадрами из Беларуси и ближнего зарубежья поделиться своим опытом, что они любезно сделали.

АНАСТАСИЯ МАРИНИЧ, Креативный директор UFOX MEDIA, Минск

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Ровно 5 месяцев назад мы начали охоту на идеального сммщика. В мае мы поняли, что нам нужен такой специалист, который прежде всего будет заточен на креатив. Он должен писать безукоризненные тексты, учитывая особенности каждого бренда, с которым работает.  

Наш идеальный сммщик — это человек, который любит работать с изображениями, у него есть вкус, и чувство прекрасного не покидает его никогда. Внимательность и перфекционизм — его далеко не последние качества. Он обожает учиться сам и готов слушать здоровую критику коллег. За три месяца поисков мы получили более 40 резюме кандидатов, из которых чуть больше 15 согласились выполнить тестовое задание, и только четверых мы пригласили на тестовый период. И наш четвертый раз стал успешным — последние 60 дней с нами работает наш идеальный SMM-специалист.

Например, девушка, которая сейчас пришла на одну из позиций сммщика к нам в агентство, умеет миксовать треки и сводить семплы и с радостью отработает на вас парочку элементов таэквондо. При этом она грамотная, креативная и ответственная. Да, пока у нашей сммщицы нет того высокого уровня профессионализма, как у остальных, но все впереди — задатки есть, и это главное. 

Где мы находим наших краснокнижных сммщиков? Сразу могу сказать: открытые источники вроде сайтов с резюме для поиска такого вида специалиста не подходят. Там, к сожалению, очень сложно найти бриллиант — слишком много посредственностей. Поэтому наш способ — поиск с помощью прицельного таргетинга, размещения на тематических страницах в соцсетях, например, университетов или пабликов о рекламе и креативе, а также знакомых (куда без них). Нам важно было найти сммщика, который уже будет частично влюблен в нашу компанию — так он сможет органично вписаться в команду и быстро развиваться. Как правило, нужно совершить минимум 2 касания с человеком, чтобы он заинтересовался вакансией.

Как приручить этот вид сммщика? Особенно важен для такого специалиста контекст работы и возможность делать то, что никогда раньше не делал. Кстати, это одна из причин, почему при выборе клиентов мы руководствуемся не только его финансовыми возможностями, но и его смелостью, продуктом и готовностью на эксперименты. Немаловажны условия труда, команда, с которой хочется проводить минимум 8 часов в рабочие дни, и менторство со стороны более опытных коллег. Ну, и наш идеальный сммщик любит деньги. Это и понятно: он отдает всего себя проектам —  должна быть сопоставимая отдача. Но иногда в редкие полнолуния он может работать за еду, если видит яркие перспективы на горизонте.

АЛЕКСЕЙ ТКАЧУК, SMM Director getbob digital agency, Минск

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Наш идеальный сммщик — это команда узкопрофильных специалистов, каждый из которых виртуозно управляется со своим блоком работ. В моем представлении тексты должен писать копирайтер, работать с изображениями дизайнер, а заниматься продвижением лучше поручить таргетологу, который держит руку на пульсе и находится в перманентном состоянии тестирования. Я перечислил всего три блока работ, и даже они кардинально отличаются друг от друга и требуют разного склада ума и навыков.

Но это идеальная картина мира. В приближенной к реальности ситуации хороший сммщик — это специалист, который следит за трендами рынка, знает отличия в работе рекламных кабинетов Facebook и Вконтакте и умеет думать чуть дальше, чем «мне надо сделать контент-план». Разумеется, он должен быть всесторонне развит, начитан, с насмотренным хорошим вкусом, желанием работать и развиваться.

Наше место поиска сммщика — в закрытых чатах и группах Facebook, а также с помощью личной страницы в Facebook. Как раз сейчас мы завершаем подбор специалистов, и за 2 недели отбора из этих каналов удалось получить более 30 выполненных объемных тестовых заданий, хотя желающих на этапе начала общения было еще больше. Как мне кажется — это хороший результат.

А вот в специализированных широкопрофильных сайтах для поиска работы я разочарован. Шанс, что хороший специалист сегодня будет сидеть без работы и обновлять резюме неделями, крайне мал.

Как приручить этот вид сммщика? Его нужно кормить, любить и никогда не обижать. Его не получится удержать, если его не зажигают проекты или не устраивает коллектив. В действительно хорошем специалисте всегда есть жажда экспериментов, использования новейших сервисов и возможностей социальных сетей, поэтому если такое желание не поощряется или находит сопротивление со стороны руководства, странно ожидать от сммщика полной отдачи на своем рабочем месте. Ну и офис, разумеется, должен быть instagram-адаптирован: локации для съемки кофе, фото у стеночки, белые столы и огромные окна, выходящие на улицу Октябрьскую. Все как у нас :)

ВАСИЛИЙ БОГДАНОВ, креативный директор Little Big Agency, Москва

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Наш идеальный сммщик? Тут и представлять нечего. Мы действительно сейчас ищем в команду SMM-специалиста. Главные его качества - это копирайтинг (хорошо и грамотно писать), наличие вкуса (работа с картинками, понимание композиции), креативность (знание большого пула SMM-механик, поиск нового) и чувство юмора (помогает и в создании контента, и в работе в нашем живом коллективе). Если с этим у кандидата хорошо – можно брать. 

Какие-то еще личные моменты (вроде хобби) уже не так важны, потому что просто не показательны. Тем не менее неплохо, если у человека есть еще какие-то интересные увлечения. Это расширяет кругозор и способствует более эффективному поиску идей. 

Наш место поиска сммщика — Facebook. Публикуем пост-вакансию на страницу агентства и/или на личные страницы (мою и Максима Юрина). Дополнительно можем разместить в профильных группах («SMM Тусовочка» и «SMM и Digital Profi»). И все! Этого достаточно, чтобы получить нужное количество откликов и найти человека.

Как приручить этот вид сммщика? Признаюсь, мне кажется, что вопрос «корпоративной культуры» у нас проседает. У нас офис в самом центре Москвы, молодой бодрый коллектив и действительно крутые клиенты. А еще мы даем свободу. Не выносим мозг за опоздания, позволяем работать удаленно, всячески пытаемся создать удобные условия для работы каждому. Главное – чтобы сотрудник отвечал взаимностью и ответственно относился к своим задачам. Каких-то особых плюшек у нас нет. Даже игровую приставку в офисе не держим. Честно говоря, дописав до этого момента, я даже не понимаю, почему у нас еще кто-то работает…  

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Все неравнодушные к своему занятию специалисты время от времени собираются вместе, чтобы поделиться знаниями и перенять навыки у более опытных коллег. Ближайший такой повод для встречи — BIGSMMDAY, самая масштабная конференция по SMM в Беларуси. 18-20 ноября агентства, бренды, специалисты и клиенты встретятся на одной сцене, чтобы как следует изучить природу трендов в SMM и понять, как применять их на практике. Добро пожаловать!

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