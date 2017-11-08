Как найти и приручить хорошего сммщика. Опыт беларуских агентств, у которых это получилось

Идеальный сммщик — экземпляр из Красной книги рекламы. Именно такой вывод мы сделали, когда в течение трех месяцев искали этого редкого специалиста на просторах рынка труда Беларуси. Наверняка сейчас вы думаете: “Ладно вам! Вон сколько школьников и студентов так и мечтают раскрутить пару-тройку групп”. Да, такие мысли были справедливы года так 4 назад. Но что теперь?
Настоящий SMM-специалист покрупнел. Он имеет куда больший вес и значение в цепи коммуникации, чем имел несколько лет назад. Теперь настоящий представитель рода сммщиков обладает знаниями и навыками, о которых раньше и не мечтал. Он знает все о соцсетях и как свои пять пальцев изучил основные сервисы, которые облегчают ему ежедневную рутину. Он на 100% понятно формирует задачи для дизайнеров, копирайтеров и сам может сделать отличный визуал и написать душещипательный текст. Найти его сложно, а доказать то, что перед вами настоящий сммщик, еще сложнее.
Как проверить креативность по единому шаблону? Как проникнуть в глубины аналитических способностей кандидата? Какой уровень ответственности у сммщика? Конечно, ни один сертификат соцсетей вам этого не расскажет. Поэтому мы спросили тех, кто уже нашел своего идеального сммщика, о том, как это им удалось. Но об этом чуть позже. Сразу поговорим об общих видах SMM-специалистов, которые уже открыты и встречаются на просторах рекламного рынка труда.
АНАСТАСИЯ МАРИНИЧ, Креативный директор UFOX MEDIA, Минск
Ровно 5 месяцев назад мы начали охоту на идеального сммщика. В мае мы поняли, что нам нужен такой специалист, который прежде всего будет заточен на креатив. Он должен писать безукоризненные тексты, учитывая особенности каждого бренда, с которым работает.
Наш идеальный сммщик — это человек, который любит работать с изображениями, у него есть вкус, и чувство прекрасного не покидает его никогда. Внимательность и перфекционизм — его далеко не последние качества. Он обожает учиться сам и готов слушать здоровую критику коллег. За три месяца поисков мы получили более 40 резюме кандидатов, из которых чуть больше 15 согласились выполнить тестовое задание, и только четверых мы пригласили на тестовый период. И наш четвертый раз стал успешным — последние 60 дней с нами работает наш идеальный SMM-специалист.
Например, девушка, которая сейчас пришла на одну из позиций сммщика к нам в агентство, умеет миксовать треки и сводить семплы и с радостью отработает на вас парочку элементов таэквондо. При этом она грамотная, креативная и ответственная. Да, пока у нашей сммщицы нет того высокого уровня профессионализма, как у остальных, но все впереди — задатки есть, и это главное.
Где мы находим наших краснокнижных сммщиков? Сразу могу сказать: открытые источники вроде сайтов с резюме для поиска такого вида специалиста не подходят. Там, к сожалению, очень сложно найти бриллиант — слишком много посредственностей. Поэтому наш способ — поиск с помощью прицельного таргетинга, размещения на тематических страницах в соцсетях, например, университетов или пабликов о рекламе и креативе, а также знакомых (куда без них). Нам важно было найти сммщика, который уже будет частично влюблен в нашу компанию — так он сможет органично вписаться в команду и быстро развиваться. Как правило, нужно совершить минимум 2 касания с человеком, чтобы он заинтересовался вакансией.
Как приручить этот вид сммщика? Особенно важен для такого специалиста контекст работы и возможность делать то, что никогда раньше не делал. Кстати, это одна из причин, почему при выборе клиентов мы руководствуемся не только его финансовыми возможностями, но и его смелостью, продуктом и готовностью на эксперименты. Немаловажны условия труда, команда, с которой хочется проводить минимум 8 часов в рабочие дни, и менторство со стороны более опытных коллег. Ну, и наш идеальный сммщик любит деньги. Это и понятно: он отдает всего себя проектам — должна быть сопоставимая отдача. Но иногда в редкие полнолуния он может работать за еду, если видит яркие перспективы на горизонте.
Наш идеальный сммщик — это команда узкопрофильных специалистов, каждый из которых виртуозно управляется со своим блоком работ. В моем представлении тексты должен писать копирайтер, работать с изображениями дизайнер, а заниматься продвижением лучше поручить таргетологу, который держит руку на пульсе и находится в перманентном состоянии тестирования. Я перечислил всего три блока работ, и даже они кардинально отличаются друг от друга и требуют разного склада ума и навыков.
Но это идеальная картина мира. В приближенной к реальности ситуации хороший сммщик — это специалист, который следит за трендами рынка, знает отличия в работе рекламных кабинетов Facebook и Вконтакте и умеет думать чуть дальше, чем «мне надо сделать контент-план». Разумеется, он должен быть всесторонне развит, начитан, с насмотренным хорошим вкусом, желанием работать и развиваться.
Наше место поиска сммщика — в закрытых чатах и группах Facebook, а также с помощью личной страницы в Facebook. Как раз сейчас мы завершаем подбор специалистов, и за 2 недели отбора из этих каналов удалось получить более 30 выполненных объемных тестовых заданий, хотя желающих на этапе начала общения было еще больше. Как мне кажется — это хороший результат.
А вот в специализированных широкопрофильных сайтах для поиска работы я разочарован. Шанс, что хороший специалист сегодня будет сидеть без работы и обновлять резюме неделями, крайне мал.
Как приручить этот вид сммщика? Его нужно кормить, любить и никогда не обижать. Его не получится удержать, если его не зажигают проекты или не устраивает коллектив. В действительно хорошем специалисте всегда есть жажда экспериментов, использования новейших сервисов и возможностей социальных сетей, поэтому если такое желание не поощряется или находит сопротивление со стороны руководства, странно ожидать от сммщика полной отдачи на своем рабочем месте. Ну и офис, разумеется, должен быть instagram-адаптирован: локации для съемки кофе, фото у стеночки, белые столы и огромные окна, выходящие на улицу Октябрьскую. Все как у нас :)
Наш идеальный сммщик? Тут и представлять нечего. Мы действительно сейчас ищем в команду SMM-специалиста. Главные его качества - это копирайтинг (хорошо и грамотно писать), наличие вкуса (работа с картинками, понимание композиции), креативность (знание большого пула SMM-механик, поиск нового) и чувство юмора (помогает и в создании контента, и в работе в нашем живом коллективе). Если с этим у кандидата хорошо – можно брать.
Какие-то еще личные моменты (вроде хобби) уже не так важны, потому что просто не показательны. Тем не менее неплохо, если у человека есть еще какие-то интересные увлечения. Это расширяет кругозор и способствует более эффективному поиску идей.
Наш место поиска сммщика — Facebook. Публикуем пост-вакансию на страницу агентства и/или на личные страницы (мою и Максима Юрина). Дополнительно можем разместить в профильных группах («SMM Тусовочка» и «SMM и Digital Profi»). И все! Этого достаточно, чтобы получить нужное количество откликов и найти человека.
Как приручить этот вид сммщика? Признаюсь, мне кажется, что вопрос «корпоративной культуры» у нас проседает. У нас офис в самом центре Москвы, молодой бодрый коллектив и действительно крутые клиенты. А еще мы даем свободу. Не выносим мозг за опоздания, позволяем работать удаленно, всячески пытаемся создать удобные условия для работы каждому. Главное – чтобы сотрудник отвечал взаимностью и ответственно относился к своим задачам. Каких-то особых плюшек у нас нет. Даже игровую приставку в офисе не держим. Честно говоря, дописав до этого момента, я даже не понимаю, почему у нас еще кто-то работает…
БОНУС: РАСКРЫВАЕМ СЕКРЕТНОЕ МЕСТО СБОРА ИДЕАЛЬНЫХ СММЩИКОВ
Все неравнодушные к своему занятию специалисты время от времени собираются вместе, чтобы поделиться знаниями и перенять навыки у более опытных коллег. Ближайший такой повод для встречи — BIGSMMDAY, самая масштабная конференция по SMM в Беларуси. 18-20 ноября агентства, бренды, специалисты и клиенты встретятся на одной сцене, чтобы как следует изучить природу трендов в SMM и понять, как применять их на практике. Добро пожаловать!
Как понять, что это настоящий экземпляр?К сожалению, стопроцентного единого способа это сделать нет. Всегда есть вероятность того, что вы поймаете слишком молодого специалиста или мимикрирующего дилетанта. Будем справедливы, некоторые соцсети вводят собственную сертификацию, чтобы хоть как-то облегчить выявление профессионалов на рынке. Но есть большое НО: такая сертификация проверяет только сухие знания, связанные с конкретной площадкой, но не ставит оценки другим важным качествам сммщика.
Как проверить креативность по единому шаблону? Как проникнуть в глубины аналитических способностей кандидата? Какой уровень ответственности у сммщика? Конечно, ни один сертификат соцсетей вам этого не расскажет. Поэтому мы спросили тех, кто уже нашел своего идеального сммщика, о том, как это им удалось. Но об этом чуть позже. Сразу поговорим об общих видах SMM-специалистов, которые уже открыты и встречаются на просторах рекламного рынка труда.
SMM-универсал (SMM-многоручка)Этому специалисту нужно очень много рук, ведь он занимается всеми основными обязанностями, связанными с соцсетями. Ареал обитания — офисы малого и среднего бизнеса. Именно этот незаменимый человек выстраивает бренд компании в соцсетях: самостоятельно делает контент — от идеи до текста и визуала, немного владеет инструментами продвижения в соцсетях, обрабатывает отклики и заявки клиентов и отвечает на каверзные вопросы. Главное его преимущество — доскональное знание продукта. Его любят и ценят за усердие, преданность и вечное желание эволюционировать.
SMM-трафикоманЭтот вид SMM-специалистов особенно уютно чувствует себя с цифрами. Это то, чем он ежедневно питается. Да, если нужно, он может сделать картинку и даже напишет к ней веселый текст. Но настоящий кайф он будет испытывать именно тогда, когда будет настраивать таргетинг. Промопосты, посты с кнопкой, лидогенерация и сбор заявок — вот что обожает этот вид сммщиков. Любимые места обитания — рекламные агентства и небольшие компании. И стоит запомнить: чаще всего коммуникация с клиентами — это не его сильная сторона. Он с радостью передаст эту обязанность аккаунт-менеджеру.
SMM-креаторПожалуй, этот вид сммщика можно заметить по его креативной натуре. Он питается трендами и новостями из сферы SMM, обожает на обед рекламные кейсы и каждый день генерирует тысячу и одну идею. Он умеет адаптировать то, что видит и слышит, для страниц брендов в соцсетях. Может легко и просто дать ТЗ коллеге-дизайнеру, а может и сам с нуля создать насущный визуал. Этот вид сммщиков настолько погружается в свое любимое дело, что иметь дело с чем-то другим у него зачастую нет ни желания, ни времени. Поэтому уютнее всего он чувствует себя в агентстве в компании аккаунтов, проджектов и креативного директора.
Это все теория. А как на самом деле?Чтобы узнать, как поиски идеального сммщика проходят на практике, мы попросили опытных охотников за SMM-кадрами из Беларуси и ближнего зарубежья поделиться своим опытом, что они любезно сделали.
АНАСТАСИЯ МАРИНИЧ, Креативный директор UFOX MEDIA, Минск
Ровно 5 месяцев назад мы начали охоту на идеального сммщика. В мае мы поняли, что нам нужен такой специалист, который прежде всего будет заточен на креатив. Он должен писать безукоризненные тексты, учитывая особенности каждого бренда, с которым работает.
Наш идеальный сммщик — это человек, который любит работать с изображениями, у него есть вкус, и чувство прекрасного не покидает его никогда. Внимательность и перфекционизм — его далеко не последние качества. Он обожает учиться сам и готов слушать здоровую критику коллег. За три месяца поисков мы получили более 40 резюме кандидатов, из которых чуть больше 15 согласились выполнить тестовое задание, и только четверых мы пригласили на тестовый период. И наш четвертый раз стал успешным — последние 60 дней с нами работает наш идеальный SMM-специалист.
Например, девушка, которая сейчас пришла на одну из позиций сммщика к нам в агентство, умеет миксовать треки и сводить семплы и с радостью отработает на вас парочку элементов таэквондо. При этом она грамотная, креативная и ответственная. Да, пока у нашей сммщицы нет того высокого уровня профессионализма, как у остальных, но все впереди — задатки есть, и это главное.
Где мы находим наших краснокнижных сммщиков? Сразу могу сказать: открытые источники вроде сайтов с резюме для поиска такого вида специалиста не подходят. Там, к сожалению, очень сложно найти бриллиант — слишком много посредственностей. Поэтому наш способ — поиск с помощью прицельного таргетинга, размещения на тематических страницах в соцсетях, например, университетов или пабликов о рекламе и креативе, а также знакомых (куда без них). Нам важно было найти сммщика, который уже будет частично влюблен в нашу компанию — так он сможет органично вписаться в команду и быстро развиваться. Как правило, нужно совершить минимум 2 касания с человеком, чтобы он заинтересовался вакансией.
Как приручить этот вид сммщика? Особенно важен для такого специалиста контекст работы и возможность делать то, что никогда раньше не делал. Кстати, это одна из причин, почему при выборе клиентов мы руководствуемся не только его финансовыми возможностями, но и его смелостью, продуктом и готовностью на эксперименты. Немаловажны условия труда, команда, с которой хочется проводить минимум 8 часов в рабочие дни, и менторство со стороны более опытных коллег. Ну, и наш идеальный сммщик любит деньги. Это и понятно: он отдает всего себя проектам — должна быть сопоставимая отдача. Но иногда в редкие полнолуния он может работать за еду, если видит яркие перспективы на горизонте.
АЛЕКСЕЙ ТКАЧУК, SMM Director getbob digital agency, Минск
Наш идеальный сммщик — это команда узкопрофильных специалистов, каждый из которых виртуозно управляется со своим блоком работ. В моем представлении тексты должен писать копирайтер, работать с изображениями дизайнер, а заниматься продвижением лучше поручить таргетологу, который держит руку на пульсе и находится в перманентном состоянии тестирования. Я перечислил всего три блока работ, и даже они кардинально отличаются друг от друга и требуют разного склада ума и навыков.
Но это идеальная картина мира. В приближенной к реальности ситуации хороший сммщик — это специалист, который следит за трендами рынка, знает отличия в работе рекламных кабинетов Facebook и Вконтакте и умеет думать чуть дальше, чем «мне надо сделать контент-план». Разумеется, он должен быть всесторонне развит, начитан, с насмотренным хорошим вкусом, желанием работать и развиваться.
Наше место поиска сммщика — в закрытых чатах и группах Facebook, а также с помощью личной страницы в Facebook. Как раз сейчас мы завершаем подбор специалистов, и за 2 недели отбора из этих каналов удалось получить более 30 выполненных объемных тестовых заданий, хотя желающих на этапе начала общения было еще больше. Как мне кажется — это хороший результат.
А вот в специализированных широкопрофильных сайтах для поиска работы я разочарован. Шанс, что хороший специалист сегодня будет сидеть без работы и обновлять резюме неделями, крайне мал.
Как приручить этот вид сммщика? Его нужно кормить, любить и никогда не обижать. Его не получится удержать, если его не зажигают проекты или не устраивает коллектив. В действительно хорошем специалисте всегда есть жажда экспериментов, использования новейших сервисов и возможностей социальных сетей, поэтому если такое желание не поощряется или находит сопротивление со стороны руководства, странно ожидать от сммщика полной отдачи на своем рабочем месте. Ну и офис, разумеется, должен быть instagram-адаптирован: локации для съемки кофе, фото у стеночки, белые столы и огромные окна, выходящие на улицу Октябрьскую. Все как у нас :)
ВАСИЛИЙ БОГДАНОВ, креативный директор Little Big Agency, Москва
Наш идеальный сммщик? Тут и представлять нечего. Мы действительно сейчас ищем в команду SMM-специалиста. Главные его качества - это копирайтинг (хорошо и грамотно писать), наличие вкуса (работа с картинками, понимание композиции), креативность (знание большого пула SMM-механик, поиск нового) и чувство юмора (помогает и в создании контента, и в работе в нашем живом коллективе). Если с этим у кандидата хорошо – можно брать.
Какие-то еще личные моменты (вроде хобби) уже не так важны, потому что просто не показательны. Тем не менее неплохо, если у человека есть еще какие-то интересные увлечения. Это расширяет кругозор и способствует более эффективному поиску идей.
Наш место поиска сммщика — Facebook. Публикуем пост-вакансию на страницу агентства и/или на личные страницы (мою и Максима Юрина). Дополнительно можем разместить в профильных группах («SMM Тусовочка» и «SMM и Digital Profi»). И все! Этого достаточно, чтобы получить нужное количество откликов и найти человека.
Как приручить этот вид сммщика? Признаюсь, мне кажется, что вопрос «корпоративной культуры» у нас проседает. У нас офис в самом центре Москвы, молодой бодрый коллектив и действительно крутые клиенты. А еще мы даем свободу. Не выносим мозг за опоздания, позволяем работать удаленно, всячески пытаемся создать удобные условия для работы каждому. Главное – чтобы сотрудник отвечал взаимностью и ответственно относился к своим задачам. Каких-то особых плюшек у нас нет. Даже игровую приставку в офисе не держим. Честно говоря, дописав до этого момента, я даже не понимаю, почему у нас еще кто-то работает…
БОНУС: РАСКРЫВАЕМ СЕКРЕТНОЕ МЕСТО СБОРА ИДЕАЛЬНЫХ СММЩИКОВ
Все неравнодушные к своему занятию специалисты время от времени собираются вместе, чтобы поделиться знаниями и перенять навыки у более опытных коллег. Ближайший такой повод для встречи — BIGSMMDAY, самая масштабная конференция по SMM в Беларуси. 18-20 ноября агентства, бренды, специалисты и клиенты встретятся на одной сцене, чтобы как следует изучить природу трендов в SMM и понять, как применять их на практике. Добро пожаловать!