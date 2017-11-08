Как найти и приручить хорошего сммщика. Опыт беларуских агентств, у которых это получилось

Идеальный сммщик — экземпляр из Красной книги рекламы. Именно такой вывод мы сделали, когда в течение трех месяцев искали этого редкого специалиста на просторах рынка труда Беларуси. Наверняка сейчас вы думаете: “Ладно вам! Вон сколько школьников и студентов так и мечтают раскрутить пару-тройку групп”. Да, такие мысли были справедливы года так 4 назад. Но что теперь?



