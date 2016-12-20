Итоги и прогнозы: Семь топ-менеджеров креативных агентств оценивают результаты 2016 года

Декабрь – время годовой рефлексии, как для отдельной компании, так и для отрасли в целом. У каждого руководителя к концу года по итогам завершенных проектов и баланса на счете формируется своя картина происходящего. Как часть общей «мозаики» рынка.

Marketing.by складывает картину 2016 года в белорусской рекламной сфере на основе мнений от топ-менеджеров агентств. Запросы на комментарии были отправлены 11-ти компаниям. Ответы пришли от семи руководителей – им отдельная благодарность нашей редакции за готовность делиться информацией и поддерживать открытость рекламного сообщества.

В нашем запросе мы предложили креативным агентствам ответить на вопросы:

Каковы для компании итоги года? Как вы оцениваете свою загрузку, количество проектов в течение года? Какие проекты стали для вас самыми значимыми?

Судя по ответам, рекламисты оценивают год относительно позитивно: высокая загрузка, внедрение инновацией, награды на фестивалях, яркие кампании. В то же время руководители агентств отмечают, что и потребительское поведение, и подход клиентов к рекламе, к бюджетам, серьезно меняются. Мир диктует необходимость быть гибкими, перестраиваться на ходу и быть готовыми к любым поворотам.

Павел Черненков, управляющий партнер Salmon Graphics

«Настораживает тенденция клиентов руководствоваться при выборе агентств только стоимостью услуг, а не оценивать предложение комплексно»

Проходящий год был для нас насыщен интересными проектами, пусть и с небольшим количеством клиентов. Кроме того, 2016 стал для нас годом становления обновленной команды агентства, ведь в конце 2015-го мы поменяли креативного директора. Это был также период возвращения к участию в фестивалях, ранее мы пропустили 2015 фестивальный год. Интересные и эффективные проекты позволили получить ряд наград на белорусском фестивале LAMA.Очень радует, что в уходящем году появилась новая профессиональная ассоциация - АКМА. Salmon вошёл в её состав и активно участвует в инициативах. Надеемся, общие усилия игроков рыка принесут положительные изменения как в законодательстве о рекламе, так и в целом нашему сегменту рыка.Настораживает тенденция клиентов руководствоваться при выборе агентств только стоимостью услуг, а не оценивать предложение комплексно. Все это следствие экономической ситуации. Будем надеяться, что профессионализм не утратит свою ценность.Коллегам по рынку и своим сотрудникам хочется пожелать в наступающем 2017 году движения вперед и вверх, удачных проектов и ярких кейсов, партнерских отношений с клиентами и достойной оценки реализованных кампаний.

Александр Капелевич, креативный директор LOGA BIGA

«В сегменте креатива предпосылок к улучшению ситуации не наблюдаю»





Наша статистика о своей деятельности ⎯ довольно молодая особа: LOGA BIGA появилась на свет в апреле 2016. Объединяя с предыдущим опытом, начало года встретило нас апогеем так называемого «кризиса» ⎯ большинство клиентов в плане маркетинга затаились. Но, только сошел снег, наиболее передовые игроки рынка уже сделали выводы (вкратце: «если ничего не делать, будет хуже, чем плохо»), и всё начало возвращаться в нормальное русло.За полгода наша команда сделала большие кампании для таких клиентов как Пивоварни Хайнекен (бренды Бобров и Zlaty Bazant), Schibsted Media (Куфар), А-100 Девелопмент (Новая Боровая) и флагманского проекта Альфа-Банка ⎯ INSYNC.BYВсё перечисленное ⎯ не одноразовые проекты, а начало стратегического сотрудничества. Философия долгосрочных взаимоотношений ⎯основа концепции LOGA BIGA, и ряд предновогодних проектов для вышеперечисленных клиентов сейчас готовится к эфиру.Что касается прогноза на будущий год, в сегменте креатива предпосылок к улучшению ситуации не наблюдаю. Продолжат падать общий уровень креативных разработок и плотность конкуренции. Экономическая реальность разрушает иллюзии, и игроки креативного поля переформатируются на смежный бизнес (медиа, BTL), объединят псевдоконкурентные филиалы либо вовсе уйдут с рынка. Конечно, никуда не исчезнет сегмент профанации: «креатив» в исполнении продакшн-студий, отделов маркетинга и прочих «независимых консультантов».С другой стороны, для настоящих профессионалов со стороны клиента и агентства ситуация из предыдущего абзаца приобретает позитивный оборот ⎯ меньше шума, больше концентрации на реальных действиях во благо компании и бренда.Нашей компании и коллегам по рынку в наступающем 2017 году пожелаю, «чтобы хотелось и моглось» :)

«Чтобы приблизиться к финансовым показателям прошлого года, мы оптимизировали привычные рабочие процессы»

В 2016 год Лео Бернетт Крынь не только сохранило всех клиентов, но и приобрело новых. Под словом «сохранило» я понимаю не формально заключенные договоры, а разработанные стратегии, созданные материалы, реализованные кампании.Увеличилась ли наша загрузка? Да, определенно увеличилась. Могу с уверенностью это сказать, потому что за год численность сотрудников не изменилась, а вот проектов в работе стало больше. И этому есть две причины.Во-первых, стоимость рекламных услуг по отношению к первой половине 2015 года уменьшилась примерно на 20%-30%. Поэтому, чтобы приблизиться к финансовым показателям прошлого года, мы оптимизировали привычные рабочие процессы, чтобы иметь возможность делать больше проектов, не расширяя при этом штат.Во-вторых, в попытках получить новый проект, зацепиться за нового клиента, агентства сейчас берутся почти за любые тендеры, которые по умолчанию всегда бесплатны, а времени и сил от агентства требуют зачастую не меньше, а даже больше, чем агентство затрачивает на подготовку среднестатистического проекта для действующего клиента. А как же иначе? Ведь чтобы выиграть и показать себя с лучшей стороны в проект нужно вложиться. Участие в тендерах существенно увеличивает нагрузку на агентство.Среди самых заметных наших кампаний этого года – серия принтов для Приорбанка «Экспортный факторинг. Богатство возможностей». Была проделана большая работа для сети обуви МЕГАТОП: серия роликов о компании на белорусском языке. Но самый значимый проект 2016 года – это, конечно же, «Тое, што нам блiзка» для компании Макдональдс.Я не могу сказать, что в этом году произошло что-то такое, что существенно повлияло на работу компании. Есть общие тренды, которые существуют в обществе и они в той или иной мере сказываются на маркетинговых стратегиях, на рекламных подходах, на бизнесе компаний в целом.Например, данные по медиа рынку говорят о том, что ежегодно растет мобильный трафик, все больше контента пользователи потребляют именно через мобильные телефоны. С одной стороны, данный сегмент растет за счет появления новых продуктов, новых сервисов, но с другой, он растет за счет ежегодно прироста новой аудитории. Вчерашние школьники, которые еще вчера были просто пользователями мобильной связи, сегодня принимают решение о покупке товаров. И это совершенно другое поколение. Постеры и ТВ-ролики с ними не работают. Они потребляют мобильный контент, доверят блоггерам и популярным пабликам, а не медийным звездам. И мы должны это учитывать в разработке рекламных коммуникаций.В наступающем году искренне желаю своим коллегам ярких интересных креативных идей и клиентов, которые оценят эти идеи. Белорусскому рынку не хватает таких проектов. И дело часто не в том, что агентства неспособны предложить такие идеи, а в том, что белорусские бренды не готовы стать яркими, предпочитая быть креативно-сдержанными.Хочу пожелать коллегам, чтобы они ценили своих сотрудников, свои команды, потому что в конечном итоге рекламные проекты делает не вывеска на двери, а люди, которые здесь и сейчас работают в агентстве. И только от их мастерства, от их профессионализма и сплоченности зависит, какой рекламный продукт увидит завтра рынок.

Наталья Орлова, исполнительный директор TDI Group Russia

«Придется еще больше трудиться и бороться за внимание покупателя»

2016 год – это непростой год не только для нас, но и для многих игроков рынка. Даже те, кто не чувствовал кризиса до этого, постепенно стали его ощущать. Этот кризис не только финансовый, как думали в самом начале. Он гораздо более глобальный, и перестройка происходит в головах: психика перестраивается как результирующая всех составляющих изменений в политике, финансах, технологиях.

Перемены в восприятии потребителей, конечно же, сказываются на потреблении и отношении к жизни. Меняется характер покупок, меняется отношение к ним, меняется мотивация. Соответственно, и наши подходы должны меняться. Потому что ожидания наших потребителей уже другие.

Наши клиенты – крупные компании, им еще тяжелее приспосабливаться к меняющимся потребностям конечных потребителей, адаптировать свои продукты и коммуникации. Соответственно, они стали еще более избирательными в выборе агентств, в общем, и требовательными к нашей работе, в частности. Это заставило нас серьезно меняться, и мы благодарны нашим клиентам за то, что они все время бросают нам вызов и мотивируют не стоять на месте.

2016 год стал для TDI Group прорывным и высокотехнологичным. Так, нынешней осенью мы стали эксклюзивным партнером компании Blippar, представляющей технологии виртуальной реальности, на рынках Беларуси и России. Мы в процессе реализации первых двух проектов на двух рынках и в ближайшее время сможем ими поделиться. Также мы готовим вывод еще одного высокотехнологичного продукта, который, по нашему предположению, сможет перевернуть весь рынок. Очень надеемся на запуск в январе 2017 года. Ждите новостей в ближайшее время.

Наш прогноз на будущий год такой: придется еще больше трудиться и бороться за внимание покупателя. И как всегда, в переходный период выиграет тот, кто будет быстро адаптироваться и меняться. Но также не надо забывать, для чего мы это делаем. Предлагая любой продукт или услугу, мы должны быть всегда про людей и их потребности. Ведь мы и сами являемся покупателями и прекрасно знаем, что теперь нам нужно больше и лучше.

Что хочу пожелать в будущем году? Понимая, что работать в новом году придется еще больше и еще упорнее, нужно стремиться делать это еще с большим усердием и максимальным удовольствием, чтобы наконец-то получить достойные дивиденды и заработать свой первый миллион. Чего я нам и всем желаю. Ведь мы верим, что это возможно, и готовность потребителя к изменениям играет на нас.

Денис Мисюля, Руководитель креативного агентства "Молоко"

"Клиенты больше не тратят деньги просто на моргание и мелькание"

Мы заканчиваем 2016 год с загрузкой на 150%. Иногда команда работает даже по выходным. Только этот факт говорит, что с рекламным рынком все хорошо. Так как мы зарегистрировали агентство только летом этого года и собрали полноценную команду к сентябрю, то у нас сейчас самый активный период. Набрали скорость, получили необходимое количество клиентов и двигаемся дальше. Стараемся развиваться, как можно быстрее.Что касается услуг, то тут ожидаемая послекризисная ситуация - осторожность. Но это только плюс, так как клиенты больше не тратят деньги просто на моргание и мелькание. Перед запуском любой кампании просят просчеты и предварительную аналитику. Благодаря этому принимается взвешенное решение, которое только плюс для агентства.На 2017 год у нас уже есть конкретные планы. Я вижу только такой же стремительный рост, как с момента старта. Мы будет дальше работать с контнет-маркетингом и нативной рекламой. Это наше приоритетное направление.Считаю, что клиенты будут все чаще задумываться и реализовать правильные контент-стратегии. Привлечение покупателей здесь и сейчас - это одна задача, а развитие компании на будущее - это совершенно другая. Бизнес не живет сегодняшним днем, а следовательно развивает инструменты, помогающие компании в долгосрочной перспективе.Также в планах активней использовать наш уютный лекторий. Мы организуем достаточно мероприятий как для сотрудников, так и для клиентов.

Никита Устинович, директор креативного агентства DAB.

«Мой прогноз на будущий год — оптимистичный. Сама по себе рекламная индустрия будет расти»





Каждый год DAB. растет на 30-40% и этот год тоже не стал исключением. Наша цель — расти в качестве, а не в количестве, и наша компания следует этой цели, как в проектах, так и в сотрудниках. Мы загружены на 101% и по-другому быть не может. В 2016 году было много интересных проектов, отличающихся и по сегментам и по сложности: начиная со съемок видеороликов до программирования игр.

Интересным проектом для агентства стала рекламная игра МТБинго для МТБанка. В течение 1.5 месяцев команда работала быстро и слаженно. Ребята сделали более 200 рекламных материалов под разные каналы коммуникации.

Что касается изменений, то наш сегмент творческий и основные перемены происходят не в самом сегменте, а во внешней среде. Так, например рекламные агентства никак не влияют на изменения в законодательстве, правила проведения тендеров или, например, девальвацию. Правильным сигналом становится появление ассоциаций и организаций, которые хотят помогать и развиваться рынку рекламы в Беларуси. Уверен, это — движение в верном направлении.

Мой прогноз на будущий год — оптимистичный. Реклама нужна постоянно и постоянно компании будут продвигать бренды, услуги, сервисы и приложения. Если сегодня компания выпускает один продукт — не исключено, что завтра другая компания не будет выпускать такой же или похожий. И этому, новому продукту, тоже будет нужна реклама и продвижение.

Если опустить факторы вроде обесценивания национальной валюты, спадов в экономике и прочего негатива рынка, то сама по себе рекламная индустрия будет расти. Появляются новые каналы продвижения, новые виды рекламы, у производителей появляются новые продукты и направления диверсификации бизнеса.

На будущее желаем себе выспаться на новогодних каникулах :)

А если серьезно, то DAB. пожелаю — непрерывного и бурного роста. В 2014 году команда сделала запуск мастерской по созданию баннеров. В 2016 подготовила и запустила отдельную мастерскую по разработке видеороликов. В 2017 году DAB. будет и дальше развивать новые направления и запускать подобные мастерские.

Коллегам по рынку желаю поменьше правок от клиентов :) Ну и конечно же креатива, интересных проектов, новых свершений и побольше позитива. В нашей работе это очень важно :)

Константин Лукьянов, творческий руководитель и управляющий партнер TOTEM

«Рынок ждет напряженная тендерная борьба, десяток очень крупных ивентов, сокращение количества внутрикорпоративных мероприятий».



Этот год был действительно очень увлекательным и богатым на события. В целом сократилось количество ивентов как способа продвижения брендов, что стимулирует нас развиваться и расширяться в других векторах: креатив, дизайн, диджитал.

В разрезе событийного маркетинга 2016 год нам запомнился такими проектами, как эпичная презентация нового Jaguar в стенах завода МЗОР, Мегафорум Oriflame, городской фестиваль молока «Облака свежего молока» в Бресте для компании "Савушкин продукт", серией мероприятий Ballantine's True Music для Pernod Ricard.

Также 2016 год станет знаковым в истории нашего агентства, потому как мы впервые приняли участие в специализированном фестивале Global Event Awards, где работы 2015-го года получили высокие оценки.

Изменения на рынке произошли однозначно. В частности, произошло увеличение количества неофициальных тендеров независимо от масштаба и бюджета проекта. Это, в свою очередь, стимулирует к стремлению создавать максимально качественные, детализированные и проработанные предложения уже на этапе конкурса.

С одной стороны, перманентно хрупкая экономическая ситуация диктует снижение бюджетов по некоторым направлениям рынка по сравнению с предыдущим годом. Некрупные корпоративные мероприятия теперь практически полностью организовываются силами заказчика, происходит максимальное сокращение издержек. С другой стороны, крупные бренды осваивают в качестве нового канала продвижения именно городские ивенты, которые формируют лояльность и параллельно становятся классным событием для аудитории.

Новым и полезным опытом также становится коллаборация агентств при работе с одним заказчиком над общим проектом, где каждый участник закрывает конкретный блок работы.

2017-ый станет логичным продолжением уходящего года. А это значит – напряженная тендерная борьба, десяток очень крупных ивентов, сокращение количества внутрикорпоративных мероприятий. Процесс интеграции агентств в работе над совместными проектами будет набирать обороты.

Желаем, чтобы все было красиво и баннер всегда висел ровно!