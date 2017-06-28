Ирина Сидорская: "Многие проблемы в коммуникации возникают на пустом месте из-за высокомерия"

В этом году кафедра технологий коммуникации Института журналистики БГУ отпраздновала свое 18-летие. Заведующая кафедрой Ирина Владимировна Сидорская отмечает, что с самого начала работы "не было ни учителей, ни учебников, да и опыта преподавания PR в Беларуси".



Но во многом благодаря философскому бэкграунду (Ирина Владимировна закончила философско-экономический факультет БГУ) удалось практически с нуля выстроить систему знаний и преподавания по теории коммуникации и паблик рилейшнз на новой кафедре.



Marketing.by расспросил Ириной Сидорскую о том, как начиналась работа кафедры, как при обучении будущих специалистов найти баланс между теорией и практикой, а также выяснил мнение спикера, почему "Милавица" погорячилась с "самками".







— У первопроходцев всегда есть преимущества: tabula rasa, где можно писать все. Ирина Владимировна, сложно ли начиналось построение кафедры по PR?

— Действительно, начинать с нуля – это и вызов, но это – и безграничные возможности. Мне повезло, что довелось начинать: я могла без оглядки на авторитеты, какими бы они ни были, проводить собственные изыскания, строить собственную модель.

Теперь, конечно, традиции уже заложены, и новым преподавателям, приходящим на кафедру, приходится в какой-то мере им подчиняться. Это выраженная междисциплинарность, комплексность, надеюсь, системность. В основе всего – коммуникация.

Думаю, мы одна из самых комплексных кафедр в БГУ: у нас есть философы, социологи, журналисты, филологи, специалисты в области информации и коммуникации, математики, педагоги.

С сентября придет читать спецкурс по геобрендингу кандидат геолого-минералогических наук – тогда мы точно будем на первом месте.

— Спустя 18 лет работы, как оцениваете то, что было сделано. Что принципиально изменилось? Существует ли единодушие с коллегами по цеху в так называемом тандеме «теоретики – практики»?

— Сложно оценивать собственную работу и работу своей команды. С одной стороны, есть соблазн приукрасить достижения. С другой – я сама себе скорее прокурор, чем адвокат, к сожалению. Поэтому в первую очередь вижу недостатки и недоработки. В любом случае, создана специальность, причем кафедра и профессиональным сообществом, и студентами, и абитуриентами по праву оценивается как национальный лидер в подготовке коммуникаторов.

Создана прочная корпоративная культура, сформирована корпоративная идентичность. На кафедре работают наши выпускники, им ничего не нужно объяснять, они и так знают стандарты и ценности. У нас хорошие отношения между преподавателями и студентами.

Мне небезразличны проблемы и достижения студентов. Я могу их ругать, но я всегда за них, и во всех ситуациях, когда нужна моя поддержка, они ее получают. Горжусь нашими выпускниками, я в них полностью уверена. И наши проекты: в этом учебном году «Академия коммуникации» провела десятый сезон, Международный открытый студенческий форум «PR-кветка» – также в десятый раз, уже три года организуется «Неделя белорусского PR». Пусть кто-нибудь сделает больше!





По поводу принципиальных изменений – произошел качественный рост. Если раньше действовали методом проб и ошибок, то теперь известны принципы, механизмы и алгоритмы. Мы находимся в фазе роста: многое сделано, но многое еще предстоит.

Что касается профессионального сообщества: опять же, думаю, мы одна из наиболее практикоориентированных кафедр в университете. Больше трети всего преподавательского состава – практики. Кто-то работает у нас давно на условиях совместительства, кто-то по почасовой оплате, кто-то приходит на мастер-классы, воркшопы и тренинги в формате «Академии», «PR-кветки» или «Недели PR».

Приглашают наших студентов на практики и стажировки, дают нам заявки, работают в ГЭК. Причем круг практиков расширяется, каждый год приходят новые, предлагают новые спецкурсы, темы дипломных.





Меня тоже приглашают на профессиональные мероприятия, всегда стараюсь посещать: коммуникация – это практическая дисциплина. Когда была доцентом, больше выполняла практической работы по паблик рилейшнз, став заведующей кафедрой, пришлось ее сократить, так как первые годы кафедра поглощала все время.

Никаких противоречий между тем, что говорят практики на конференциях, тренингах, открытых лекциях, и тем, что говорят преподаватели на занятиях, я не вижу: готова подписаться под каждым словом. Для меня репутация кафедры в глазах профессионального коммуникационного сообщества очень важна.

— Как бы вы оценили состояние PR в Беларуси? Какие наметились тренды? Какие существуют проблемы?

— Я оптимистка: предпочитаю видеть позитив. Да, мне бы хотелось, чтобы эти позитивные изменения наступали быстрее и были заметнее, но они есть. Да что там: мне кажется, я наконец-то вижу в действительности то, о чем говорила своим студентам 15 лет назад:

формирование доверия к организации как приоритетная цель PR-деятельности,

корректность и уважение в коммуникации организаций со своими аудиториями,

приоритет внутренних коммуникаций перед внешними,

огромное число разнообразных КСО-проектов для решения различных социальных проблем,

трансформация связей с общественностью в корпоративные стратегические коммуникации.

Чем больше живу, тем больше убеждаюсь – многие проблемы в коммуникации возникают на пустом месте из-за высокомерия, невнимания к собеседнику (кто бы это ни был: большая группа или отдельный человек), недостатка доброжелательности и выдержки.

— В чем для вас состоит смысл вашей работы?

Проблемы? Проблемы не в неумении пользоваться каким-то новым инструментом, не в незнании какого-то нового тренда. Проблемы – в недостаточном уровне культуры, этики и интеллигентности.

— Как ни банально это звучит: в том, чтобы делать мир лучше. Мне кажется, в преподаватели идут именно для этого. Ну, конечно, кроме того, чтобы иметь свободный график, ни от кого не зависеть, пользоваться уважением и т.д.:)

Я искренне верю в то, что нужно что-то делать для общества, в котором я живу, живут мои дети. Я чувствую ответственность перед людьми за то, что мне повезло родиться в благополучной семье, получить образование, иметь работу, на которой я могу развиваться, постоянно узнавать новое, встречаться с интересными людьми, получать массу положительных эмоций. Думаю, я что-то должна давать взамен.





—Как-то вы сказали, что у вас две любимые темы – PR и гендер. Как вам кажется, вы понимаете мужчин?

— Это нужно спросить у мужчин, надеюсь, что да. С одной стороны, я стараюсь выстраивать с ними товарищеские, партнерские отношения, а с другой – всегда даю понять, что я общаюсь не с человеком вообще, а с конкретным мужчиной. Поэтому улыбаться, делать и принимать комплименты, может, чуть-чуть кокетничать во взаимодействии с мужчинами для меня абсолютно естественно. Знаю: смешанные в гендерном отношении коллективы – самые творческие и эффективные.

— Как на фоне гендерных обсуждений в Беларуси вы бы прокомментировали историю с «Милавицей»?

— Я внимательно слежу за актуализацией требований людей к соблюдению брендами уважения и цивилизованности в коммуникации, в том числе и гендерной корректности. Жаль, что сейчас сессия, и обсудить со студентами эти кейсы "по свежим следам" проблематично. Но я с удовольствием предвкушаю наши осенние занятия, прежде всего по дисциплине "Гендерная коммуникация": вот где будет раздолье и для изучения, и для дискуссий, и для рефлексии!

Планирую полноценные дебаты по системе английского парламента: деление на команды "за" и "против" использование традиционных гендерных стереотипов в позиционировании и продвижении продукта, полемику между ними, оценку этой полемики аудиторией.





фото naviny.by

Уверена: мои выпускники и выпускницы даже для рекламы нижнего белья придумают что-то более креативное, чем полуобнаженных моделей. И еще: секс не продает. Продает попадание в ценности целевой аудитории.

Смешно: целевая аудитория "Милавицы" — женщины 35+, сами зарабатывающие и сами покупающие себе нижнее белье, обладающие социальным опытом и знающие жизнь —захотят воспринимать себя как "самок"? Антикризисный совет бренду — извиниться. И еще раз извиниться. Продемонстрировать готовность слушать и слышать не только своих покупателей и покупательниц, но и лидеров общественных организаций — людей с инновационным мышлением, реализующих трендовые идеи.

Готова предложить встречу за круглым столом в Институте журналистики: представители брендов, рекламисты и коммуникаторы, эксперты из НГО и академического сообщества, органы государственного регулирования, студенты. Давайте услышим друг друга!

И еще: в последние пару лет четко вижу: то, что я говорила студентам о профессиональной коммуникации 15 и даже более лет назад, наконец-то реализуется в Беларуси в достаточно массовом масштабе. Есть позитивная социальная динамика! Но не "без боя", конечно.

3 «нельзя» и 3 «надо» Ирины Сидорской

Нельзя: предавать друзей и коллег; становиться другим человеком, попадая во власть; быть высокомерной по отношению к людям. Надо: много работать; постоянно развиваться; стараться позитивно мыслить и действовать.

Все мы в чем-то черпаем вдохновение. Чем заряжаетесь вы?

Иногда устаю очень, причем не столько от количества и объема работы, сколько от отсутствия того результата, на который рассчитывала. Тогда помогает либо банальный отдых (книги – лучше всего детективы, длительные прогулки, позитивные эмоции от домашних любимцев), либо какая-то обратная связь по поводу работы: что-то наконец-то получилось, кто-то поблагодарил, кто-то признал важную роль проделанной работы и т.д. Тогда опять появляются силы действовать дальше.

Ваш девиз в жизни?