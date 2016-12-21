Годовые тренды и прогнозы в белорусском сегменте digital от getbob, Artox media, Ufox и Wunder

Четверо топ-менеджеров белорусских digital-агентств оценили итоги 2016 года, озвучили ключевые тренды, которые набрали обороты в этом году и продолжать укрепляться в будущем.



А также назвали основные проблемы сегмента, среди которых юридические "провисания" в законодательстве по активностям в соц.сетях и нехватка качественных инструментов исследований.

«В digital видимым становится переход к качественному интерфейсному взаимодействию»

Этот год для нас был особенным: мы отметили 5-летие, продлили контракты с ключевыми клиентами, усилили команду классными специалистами. Несмотря на то, что который год экономическую ситуацию невозможно назвать стабильной, мы показываем рост относительно предыдущего периода.

Работать с потребителем в digital-каналах становится сложнее, а значит и форматы для коммуникации необходимы более комплексные: видео, мессенджеры, спецпроекты, уникальный контент, работа с лидерами мнений. Невозможно представить рекламную кампанию без поддержки в digital, поэтому интегрированные решения с множеством различных каналов особенно показывают свою эффективность. В качестве примера можно привести проекты "Цмокi на новы лад" для бренда "Бульбашъ", Movabox для velcom.

В нашей сфере изменения – это обязательное условие развития, поэтому оптимизировать приходиться стратегии, коммуникацию, инструменты. Наиболее значимыми стали в этом году изменения в социальных сетях, о которых мы расскажем отдельно.

Видимым становится переход к качественному интерфейсному взаимодействию, поэтому в работе над долгосрочными проектами мы проводим UX- исследования.

Необходимо учитывать тот факт, что мобильный трафик составляет уже более 60% по некоторым проектам, и для взаимодействия через этот гаджет необходимо строить коммуникацию иначе.

То чего не произошло, а хотелось бы – более прозрачного регулирования в контексте рекламных акций и социальных сетей.

Два основных направления, которые мы видим и развиваем, - это работа с контентом, который транслирует бренд. Он должен быть уникальным, релевантным, решать проблемы пользователя, исходить от потребителя и его интересов, соответствовать визуальным и технологичным трендам. А также осмысленная стратегия дистрибуции этого контента, возможная за счет расширения инструментариев таргетинга и работы с данными.

Мы бы хотели пожелать благоприятного климата для бизнеса наших клиентов в будущем году, удачного завершения этого года и интересных амбициозных задач в наступающем 2017, в которых мы будем рады помочь с решением!

Павел Чуркин, руководитель digital-агентства ARTOX media

«Клиенты все больше начинают оцифровывать свою маркетинговую деятельность»







2016 год – год работы в новой реальности. Мы не говорим о кризисе, потому что по проектам, клиентам и выручке наше агентство приросло.



Клиенты все больше начинают оцифровывать свою маркетинговую деятельность: считают эффективность от вложенных инвестиций, вводят более конкретные метрики, ставят серьёзные KPI агентству.

Так как мы работаем с российским и западным рынком в том числе, наши бизнес-процессы и продукты были готовы к подобному изменению. Если в 2014-2015 году приходилось убеждать клиентов о важности цифрового канала, то теперь мы уже получаем конкретные задачи.Если говорить о трендах, то стандартные digital-инструменты эволюционировали как в плане продуктов, так в плане схемы оплаты клиентами:

медийная реклама в интернете: от покупки баннеромест на популярных площадках байнета в покупку целевой аудитории и её продуктовых контактов из Яндекса, Google (которые позволяют на более выгодных условиях размещать баннеры на тех же популярных площадках, при этом таргетируясь на своих покупателей) и социальных сетей.

SEO: от продвижения по трафику и запросов в топ до бизнесориентированного SEO, где клиент ставит свою реальную бизнес-задачу, а подрядчик думает, как выполнить ее с помощью SEO. Само продвижение перестало существовать без проведения работ по улучшению юзабилити и доработок сайта SEO-агентством. Ведь клиентам на самом деле нужны заявки и звонки с сайта, а не позиции в топе.

SMM: после ввода соцсетями жестких правил ранжирования в ленте случился переход от набивания группы большим количеством постов до SCM (Social Communication Management), т.е. действует принцип Content is King.

контекстная реклама для больших интернет-магазинов без систем автоматизации теперь не рентабельна (автообновление объявлений, цен, прекращение показов при отсутствии товаров на складе и др.).

В 2016 год мы получили новых клиентов из «телика». Многие компании начинают пробовать видеорекламу на Youtube как субститут телерекламы или используют 2 канала параллельно. Аргументы при выборе Youtube очевидны.

В 2017 году ожидаем увеличение доли Digital-сегмента на рекламном рынке. Компании будут сокращать или оставлять без изменений бюджет на оффлайн и увеличивать расходы на интернет-рекламу.

Судя по тендерам в конце этого года, можно сделать выводы, что каналы с измеримым эффектом станут еще востребованнее. Но, в свою очередь, будут сложнее условия для агентств.

В будущем году хотелось бы пожелать всем коллегам роста, грамотной оптимизации расходов, поиска новых идей и их успешной реализации.

Анастасия Маринич, креативный директор UFOX

«Наблюдаем спад в сфере обслуживания брендов и увеличение активности в социальных сетях среди малого и среднего бизнеса»





В целом 2016 год мы оцениваем, как год активного качественного и количественного роста. Мы выделили для себя 3 направления работы с клиентами и по ним двигались в течение года, поэтому загрузка была достаточно равномерная. Самые продуктивные проекты состоялись с клиентами Kufar, Huawei, Банк Москва-Минск и школой иностранных языков в Казахстане. Загрузка всегда была большая.

Особенно интересный момент получился, когда в начале года нас многие спрашивали, почему сотрудники не участвуют в «Молодых львах», а мы отвечали, что нам некогда – мы работаем =)

Если говорить о бизнесе в SMM, то мы наблюдаем спад в сфере обслуживания брендов и увеличение активности в социальных сетях среди малого и среднего бизнеса. У многих брендов уже появился свой SMM-специалист или эти функции взял на себя маркетолог.

Однако это, скорее всего, приведет к тому, что действительно классных и действенных SMM-кейсов будет меньше, так как один специалист не может заменить по уровню работу целого агентства с профессиональной командой. Эффект от такого SMM будет соответствующий.

Если вспомнить положительные моменты, то проведя два BIGSMMDAY, мы убедились, что на рынке еще есть “порох”, есть куда расти и развиваться. Благодаря SMM многие бизнесы стали более открытыми и персонифицированными. А теперь пришло время следующего этапа – нырнуть с головой в технологии, но делать это нужно с умом и правильной командой.

Что касается прогноза на будущий год, мы понимаем, что сила SMM и digital-маркетинга будет увеличиваться благодаря новым технологиям:

Продвижение через мессенджеры

Big date, Artificial intelligence в чат-ботах

Live-видео

В этой бесконечной гонке главное – придерживаться своей стратегии и не гнаться за трендами вслепую, распыляя бюджет.

Максим Пархимович, руководитель digital-агентства Wunder

«Рынок будет расти как в деньгах, так и в новых клиентах, но революций ждать не стоит»





2016 год стал третьим и наиболее успешным годом работы агентства. Wunder продолжает уверенный рост в количестве и сложности реализованных digital-проектов. Все это требует профессиональной и целеустремленной команды, которая за текущий год выросла почти в два раза и, на сегодняшний день, составляет уже 20 человек.

За этот год невозможно выделить какой-то отдельный проект, просто потому, что каждый клиент уникален со своими задачами и интересными целями. Несомненно, явная и приятная тенденция для всех нас – растущий клиентский уровень знаний и компетенций в интернет-рекламе. Два-три года назад не более половины клиентских сайтов имела какие-то метрики для анализа эффективности рекламных кампаний. Сейчас же глубокой настройке аналитики, формированию и отслеживанию целей уделяется внимания не меньше, чем самому продвижению.

Все больше клиентов обращают внимание на performance и корректируют стратегию размещения, переключаясь с классической медийной рекламы. Да, понадобиться большая вовлеченность всех сторон, новые знания, автоматизация процессов и дополнительная аналитика, но и результат становится более осязаемым и измеримым.

Отдельно хотелось бы сказать про исследования, доступные на рынке. Это наша общая боль, и вопрос коренных изменений в этой отрасли стал ещё более остро в 2016 году. Да, исследования существуют и в теории отвечают потребностям сегодняшнего дня (кросс-платформенность, социально-демографические характеристики и т.д.), но на практике доступна только малая часть возможностей. Надеюсь, наступающий год позволит игрокам рынка объединиться и сделать качественный шаг вперед.

Из интересных событий – Kufar объявил о сделке по покупке одного из своих конкурентов – площадки Second.by и их слияние под брендом kufar. Эта первая сделка такого рода в категории classified в Беларуси и результаты показывают успешность данного решения.

Преимущество нашего небольшого рынка в возможности использовать опыт более продвинутых соседей, в первую очередь России. Уже в этом году объем рекламных бюджетов в интернете в РФ догнал и возможно обгонит ТВ, т.е. интернет становится крупнейшим медиа. Рынок будет расти как в деньгах (и значительно опережать другие медиа), так и в новых клиентах, но революций ждать не стоит. Очевидно, что крупные клиенты уже нащупали основные возможности и определили наиболее эффективные инструменты в своих категориях. Теперь происходит оптимизация и повышение эффективности в рамках существующих бюджетов.

Трендов, которые стоит отметить, много: видеореклама, нативный формат, мобильная реклама, социальные сети, programmatic-технологии – все это на слуху и активно используется с переменным успехом.

Накануне праздников, хотим поздравить наших клиентов. Именно Вы мотивируете нас, развиваете и помогаете становиться сильнее. В новом году мы обязательно порадуем новыми подходами и свежими идеями.

Коллегам и партнерам желаем интересных задач, здоровой конкуренции и роста бизнеса. Искренне верим - каждый следующий год будет во всех отношениях лучше предыдущего.