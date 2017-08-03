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Главный редактор газеты "СБ. Беларусь сегодня": Блогеры умеют найти то, что профессиональные журналисты не замечают

3 Августа 2017 belta.by 75 0 БлогосфераBY СМИ и медиапроекты
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Газета "Советская Белоруссия" 2 августа отмечает 90-летие со дня выхода в свет первого номера. Издание было основано в 1927 году и до 1937 года называлось "Рабочий". Затем стало выходить под названием "Советская Белоруссия", в настоящее время - "СБ. Беларусь сегодня". 

Главный редактор издания Павел Якубович в интервью газете "Звязда" высказал свое мнение о современной журналистике и отношении к блогерам.

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По словам Павла Якубовича, сегодня "СМИ должны формироваться именно из авторских материалов - колонок, обзоров, программ".
"По сути, в этом сегменте должны быть прежде всего интересные люди. И неважно, имеют ли они отношение к журналистике в ее традиционном понимании", - считает главный редактор "СБ. Беларусь сегодня".

Касаясь противостояния блогеров и профессиональных журналистов, он обратил внимание, что у первых больше возможностей: "если не очень дружишь со словом (а такое бывает нередко), можешь выложить больше фото или видео".

Но вместе с тем блогеры умеют найти то, что профессиональные журналисты в силу многих причин не замечают - оригинальные темы, новые явления.

"Журналист, случайно оказавшийся в эпицентре какого-нибудь события, нередко забывает, что он журналист, и превращается в обычного зеваку, часть толпы. А блогер становится частью этого события", - отметил Павел Якубович.

Главный редактор "СБ. Беларусь сегодня" считает, что блогерство и интернет в целом требуют отдельного изучения, поскольку его влияние на формирование личности огромно - и в позитивном, и в негативном плане.



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