Достоин ли Фестиваль рекламы в Каннах, чтобы потратить на него 1000 евро? Опыт поездки от Александра Демидовича

Постоянный колумнист marketing.by Александр Демидович вернулся с Каннского фестиваля рекламы, выждал месяц, чтобы улеглись эмоции и остался прагматичный остаток, и решил поделиться своими впечатлениями: стоит ли овчинка выделки.

В первую очередь, рекламные Канны хорошо чистят мозги. От общего уровня работ, организации, программы наступает переосмысление собственной значимости, уровня профессионализма. Очень рекомендую многим белорусским гуру маркетинга.

Во вторых, фестиваль – уникальная возможность уловить последние тренды в рекламе. Потребительские инсайты стремительно уходят в прошлое. Бренды выстраивают коммуникацию на решении пусть и локальных, но социально значимых проблем. Задача максимум – попытка изменить мир к лучшему. И как бы пафосно это не звучало, в конкурсной программе нашелся не один ролик, который, по мнению жюри, соответствовал данным критериям.



В топе – темы сексизма, равноправия женщин и их роли в сегодняшнем миропорядке. Фэшн индустрия уже отдает предпочтение естественным образам. Прощайте, «пластиковый» гламур и раскорячные позы. Здравствуйте, морщинки.

Не все сказано еще и в теме мигрантов.





В целом, фестиваль прошел под девизом «Diversity» («многобразие»). В основе – пресловутая европейская толерантность. Бренды входят в небольшие потребительские сегменты: монахи, трансгендеры, инвалиды, люди страдающие диабетом… И это лишь на первый взгляд кажется, что данная идея противоречит всем законам маркетинга. Но данные сегменты имеют остросоциальный статус, а значит – рефлексия от коммуникации будет иметь мультипликационный эффект.

Иными словами, работает формула: многообразие социальных групп требует креативного подхода в отражении их статуса, а нацеленность на креатив всегда стратегически оправдана, поскольку нацелена на прибыль.





В Каннах понимаешь, насколько мы застряли в кризисе. Имею ввиду тяготение большинства белорусских компаний к быстрым победам. Но тактика без стратегии похожа на хождение по болоту без карт, навигаторов и каких-либо ориентиров. Фестиваль в этом отношении – настоящая отдушина для маркетологов. Поскольку здесь в фокусе стратегия и сила бренда.

Стратегическая направленность коммуникации особенно заметна на защите кейсов. Это, пожалуй, самая полезная часть программы после нетворкинга. Поиск и анализ инсайтов, интересные механики, сторителлинг, использование новых технологий… Ну, и возможность задать вопрос без пяти минут обладателям Золотого Льва – дорогого стоит.





Интернет вещей, Machine learning, Big Data, виртуальная и дополненная реальность и многое другое не просто на словах, а реальные кейсы. Facebook, Twitter, Youtube, Snapchat и, что особенно приятно, Viber, выкатывают в Каннах последние технические новинки… и ублажают гостей на своих экспозициях на пляже. Рекламные Канны – это хорошая возможность заглянуть в будущее.





Еще Канны интересны с организационной точки зрения. Действо идет сразу в 8 залах. Все выступления начинаются точно по графику. Презентации без каких-либо накладок. Видеозаставки. Прекрасный звук. Отличная работа промоутеров… Все как по часам. Вот это уровень!



Всем вовлеченным в выставочный маркетинг будет полезно понаблюдать за трансформацией пляжей. Под каждую вечеринку стенд перестраивается заново. В Минске я считал подвигом строительство стенда к Моторшоу за 3 дня. В Каннах на переформатирование площадки есть всего 7 часов. И каждый вечер здесь стартует новая вечеринка. И каждое утро армия выставочных монтажников набрасывается на стенд, чтобы его разобрать и смонтировать новый, под запросы нового клиента.









Программа 5-6 дня фестиваля – «Entertainment». И лишь на первый взгляд может показаться, что этот легкий формат можно пропустить. На самом деле в эти 2 дня нон-стопом идут доклады, которые очень полезны для личностного роста.

Например, в этом году лауреат Нобелевской премии мира, президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос рассказывал о популизме в политике, а на экране в это время транслировали примеры креативных подходов борьбы с терроризмом, которые использовали в Колумбии.

Британский актер сэр Йан Маккелен в свойственной ему раскованной манере делился опытом построения личного бренда. Оскароносная Хелен Миррен выступала на тему self-worth и что с этим делать.





Если аккредитоваться как пресса, то бедж обеспечивает доступ в пресс-центр. Практически все спикеры после выступления поднимаются туда. Доступ к телу гарантирован. Давайте признаемся: когда такая возможность выпадет в Минске?

А еще, после фестиваля можно зависнуть во Франции на пару дней. По соседству с Каннами находится Грасс – мировая столица парфюмерии. Обкультуриться можно в Антиб, где провел последние дни Пикассо. На обычном рейсовом автобусе можно добраться в Монако.





А на обратном пути заехать в Сент-Джен-Кап-Ферра, где находится легендарная вилла Ротшильдов. В беговой доступности – Ницца, где можно взять машину на прокат и рвануть в Прованс.

Расходы по поездке, евро:

авиабилет Минск-Ницца-Минск: 320

трансфер от аэропорта Ниццы до Канн: 22*2 = 44

апартаменты (5 суток): 415

ужин с бокалом вина: 30*4 = 120

прочие расходы 50

Итого: 949 евро. Стоимость можно оптимизировать, если бронировать апартаменты заранее.

Если вы все же решитесь оторвать свой зад от офисного кресла в Минске и рвануть в следующем году в Канны - будет полезен ряд советов.

Подавайтесь на аккредитацию пораньше. Потому как бронировать отель желательно сразу после того, как организаторы фестиваля дали «зеленый».

Авиабилеты покупайте через приложение Skyscanner. Даже на прямые рейсы Белавиа там цены на 20-30 евро дешевле, чем в кассах национального оператора.

Отели предоставляют организаторы, но они бронируют 4 и 5-звездочные сети, которые в высокий сезон стоят космических денег.

Бронируйте отель/апартаменты в пределах 1 км от форума Polais. Это оптимальное расстояние, чтобы передвигаться пешком.

Не берите смокинг, рубашки и лакированные туфли. Здесь царит демократичная атмосфера. Даже на церемонии вручения Львов и многочисленных вечеринках народ появляется в шортах.

Скачайте заранее официальное мобильное приложение. Здесь приведена вся программа фестиваля. Сервис позволяет составить собственное расписание. Программа очень насыщенная. Смею заверить, что времени на обед не будет. Потому по дороге из отеля/апартаментов захватите с собой сэндвич и воду.

Когда прилетите в Ниццу, не спешите покупать автобусный билет в Канны около 2-го терминала. В 500 метрах – расположен первый терминал, с которого ходит обычный рейсовый автобус с билетами по 1,5 евро в одну сторону. Сэкономите 41 евро.

Получить аккредитацию лучше сразу по прибытию. Утром там достаточно многолюдно.

Открывайте чакры и подключайтесь к высшему разуму :)





Вдохновленный Александр Демидович, специально для marketing.by.



Фото из социальных сетей автора и canneslions.com

