Чем отличаются подходы к работе европейских маркетологов? Белорусам точно есть, чему поучиться

Наш колумнист, директор по развитию агентства Vondel Всеволод Крутько побывал в начале апреля на конференции по digital-маркетингу DMWF Expo 2016 в Амстердаме. Более всего на этом мероприятии его зацепили не последние тренды отрасли, а важные отличия в мышлении и подходе европейских маркетологов к работе над проектами.

Конференция прошла в здании Биржи Берлаге, бывшей фондовой биржи Амстердама, одном из самых значительных памятников архитектуры в столице Нидерландов. Фото автора.

Летел я не только за новыми знакомствами и полезными деловыми контактами, но и передовыми технологиями, прорывными кейсами, знаниями. В реальности ожидания оказались, мягко говоря, завышены.

В мире современных коммуникаций технологические лаги между развитыми и развивающимися рынками ничтожны. Теоретические рассуждения отдельных харизматичных спикеров вдохновляют, но ничего, что можно было бы назвать «разрывом шаблона» услышано не было.





Гораздо более ценным оказалось общение с маркетологами, наблюдение за логикой их рассуждений. Как мне думается, в этом лежит ключ к пониманию, почему коллеги на развитых рынках опережают нас по количеству ударных креативных решений и успешных кейсов. Помимо очевидного аргумента “у них много денег и стабильность”.





По сложившейся традиции у нас на рынке принято скрупулезно и придирчиво изучать работу рекламных агентств, с априори-позиции «клиент всегда прав». Я бы хотел обратить внимание на то, как на Западе работают специалисты на клиентской стороне. Возможно, это поможет некоторым нашим маркетологам пересмотреть и улучшить свою работу.

Вот некоторые отличия в мышлении и подходе коллег в Европе.

Смелость в принятии решений.

Европейский маркетолог боится упустить выгодную возможность, скорее чем «не дай бог, сделать что-нибудь не так». В Беларуси маркетолог ждет, пока тот или иной подход или инструмент будет опробован как можно большим количеством конкурентов. И потом, в лучшем случае потеряв время, в худшем – долю рынка, решает «раз все делают, надо и мне попробовать, наверное, работает».

Готовность экспериментировать.

Программатик-закупки, А/Б-тестирование – это все об экспериментах. Диджитал бурно развивается, то, что работало вчера сегодня может уже и не работать. А что работает сегодня – зачастую можно понять только попробовав несколько вариантов. У нас на рынке большинство экспериментов – «под вашу ответственность».

Постоянное обучение и развитие собственных компетенций.

По мере того, как эко-система цифрового маркетинга обрастает все новыми автоматизированными системами и надстройками, их объединяющими, европейский маркетолог стремится детально разобраться что и как работает. В Беларуси маркетолог ищет «гуру», который красиво продаст и заберет этот кусок работы, чтобы освободилось больше времени на «обзвон радиостанций». Если что-то сработает не так, как ожидалось, всегда можно будет свалить вину на подрядчика.

Глобальное мышление.

В Европе маркетологи ищут общие черты у различных рынков, вместо того, чтобы концентрироваться на отличиях. Эти общие черты позволяют масштабировать удачные решения и в конечном итоге повышают ценность специалиста на международном рынке.

Мышление на перспективу.

Здесь, справедливости ради, отметим, что горизонт планирования в маркетинге в Беларуси сильно ограничен экономическими реалиями. Поэтому маркетолог, зачастую активно стимулируемый руководством, стремится получить свой ROI как можно быстрее и ищет соответствующие решения. Европейский маркетолог мыслит на месяцы и годы вперед, понимая, что плоды сегодняшних идей может пожинать уже его преемник.

Шеринг информации.

В партнерстве с агентством, при условии грамотно оформленных документов, не существует такого понятия, как «конфиденциальная информация». Привлеченные лиды, продажи до/во время/после кампании – вся эта информация доступна. В конечном итоге, именно эти данные, а не субъективная оценка клиента помогает агентству понять, хорошо оно работает или нет. Надо понимать, что когда вы делитесь данными об эффективности коммуникаций, вы делегируете партнеру вопрос их оптимизации, вместо того, чтобы варить внутри, затрачивая солидные ресурсы.

Постановка конкретных задач.

Все рассматриваемые успешные кейсы на всех фестивалях начинаются с четкой постановки задачи. Я почему-то уверен, что клиентские брифы не сопровождаются комментариями «бюджет и общее направление коммуникации мы вам не обозначим, не хотим ограничивать ваш творческий потенциал». Да, согласен, зачастую, четкая формулировка задачи – вопрос на стороне стратегического отдела агентства. Но тогда вопрос: готовы ли клиенты в РБ дополнительно платить агентствам за эти компетенции? В текущей ситуации, ответ чаще всего, увы, нет.

Качественная визуальная подача информации.

То, чего у нас не хватает всему рынку, как клиентам, так и агентствам. Дизайн презентаций, визуальная логика, толковое использование инфографики – многие пренебрегают этим. И своершенно зря.

Нетворкинг.

Как отметил, один из моих новых знакомых за чашкой кофе, когда занимаешься онлайн-маркетингом, особенно приятно выйти в реальный мир и обнаружить, что в нем есть живые люди. Несмотря на обилие закусок, организаторы явно сэкономили на столах, заставляя гостей активнее «кучковаться» и знакомиться.

Давайте вместе делать выводы, коллеги. Очень похоже, что в этой истории, как и во многих других, позитивные перемены начинаются не с внешних обстоятельств, а с самих себя.