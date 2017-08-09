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Будущее у влогов и вебизодов. Продюсер украинского телеканала ТЕТ о новых формах интернет-контента

9 Августа 2017 marketing.by 44 0 Компании Мнение Нестандарт Тренды
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Количество блогеров и влогеров растет в геометрической прогрессии. Но известными и оплачиваемыми становяться далеко не все. Создать массовый продукт, который в тренде — мало, он должен быть уникальным и проработанным.

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Виктория Шульженко — продюсер украинского телеканала ТЕТ, ориентированного на молодежную аудиторию, и член жури фестиваля короткого метра «Де кино» в номинации «вебизод», рассказала об особенностях украинского рынка влогов и о новой форме интернет-контента — вебизодах.

Когда интернет станет доступен всем как ТВ, то блогеров будут знать как суперзвезд

Уже можно говорить о том, что популярность блогов и влогов в Украине растет. Но возникает вопрос в чем мы измеряем популярность? В количестве аудитории, в деньгах? Про успешность блога можно говорить в контексте определенной аудитории. На данный момент основной потребитель этого контента — молодежь до 24 лет.

Говорить о том, что блогеры или влогеры известны в Украине повсеместно, пока не приходиться. Здесь играет роль проникновение интернета в регионы, им пока пользуются не все. Когда интернет станет доступен всем как ТВ, то блогеров будут знать как суперзвезд.

Можно выделиться манерой монтажа или красивой картинкой, но если будет только она — все сойдет на нет

Блог — это обычный продукт, но в нем нет ничего, что отличало бы его от создания теле продукта или любого аудио-видео контента. Для того, чтобы блог работал, нужно четко понимать свою аудиторию, ее потребности. Да, можно выделиться манерой монтажа или красивой картинкой, но если будет только она, а понимания того, для кого ты все делаешь не будет — все сойдет на нет. Кроме этого, вести влог нужно регулярно, иначе ты расстеряешь свою аудиторию.

Мало кто подходит к созданию блогов осознанно

Мне кажется, что будущее у влогерства. И хочется верить, что его популярность будет расти. Но из-за того, что влог делать легко, этот контент создают массово. Мало кто подходит к его созданию осознанно. Аудиторию не анализируют, не смотрят на наличие подобных тематик в регионах, не придумывают нового, не выдерживают периодичность. Из-за того, что копировать блоги легко, появляется много подрожательства.

Так что зарабатывают хорошо не все блогеры. Но стоимость рекламы в интернете будет расти. И я надеюсь, что количество проектов с блогерами будет увеличиваться. Бум еще впереди.

Среди украинский проектов у меня есть любимый — room factory, в котором ребята делают на самом деле смешные сюжеты.

Вебизод как новая форма контента, набирающая обороты

Когда мы начали изучать, какие еще формы контента привлекает молодежь, среди них оказались вебизоды.

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Меня попросили пояснить, что такое вебизоды, и я задумалась. Потому что теория в диджитал-сфере работает очень относительно. Но если все-таки попробовать, то:

Вебизод — короткие-веб-эпизоды, которые должны дополнять сюжетную линию кого-либо продукта (фильм, сериал, игра). Отрывки, которые делают специально для трансляции через интернет, откуда и название.

Требование к видео:

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У любого вебизода есть 10 секунд, чтобы зацепить зрителя.

Одни из первых, кто дал старт созданию вебизодов, был сериал Lost. Или же яркий пример сериал "Ходячие мертвецы", в котором создавали вебизоды между сезонами, рассказывающие о каком-то персонаже фильма.

Тематика вебизодов может быть самая разная. Вот, например, LEGO под серию конструктора LEGO friends запустили вебизоды для детей, где развязываются разные истории линейки friends.

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Вебизод — минисериальный продукт, который работает по тем же принципам.

Это завершенная аудио-видео форма в которой есть драматургия. Я, правда, не верю в чистую жанр в диджитале.

Напомним, что также Виктория Шульженко является и куратором международного курса «TV PRODUCTION & PROGRAMMING», который с 14 по 20 августа пройдет в Украине. Курс разработан для медиаменеджеров, продюсеров и для тех, кто создает телевизионный контент. За 7 дней кураторы и сотрудники компании «1+1 медиа» расскажут все, что знают о медиарынке стран СНГ, телевизионных проектах и программах. Для участников из зарубежных стран, в частности, белорусов − это отличная возможность углубиться в informational diversity, узнать, как устроено производство контента за рубежом и, конечно, лично задать Виктории все интересующие вопросы, в том числе, и о влогерстве.  

Изображение на заставке Andrew B. Myers

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