Будущее у влогов и вебизодов. Продюсер украинского телеканала ТЕТ о новых формах интернет-контента

Количество блогеров и влогеров растет в геометрической прогрессии. Но известными и оплачиваемыми становяться далеко не все. Создать массовый продукт, который в тренде — мало, он должен быть уникальным и проработанным.







Виктория Шульженко — продюсер украинского телеканала ТЕТ, ориентированного на молодежную аудиторию, и член жури фестиваля короткого метра «Де кино» в номинации «вебизод», рассказала об особенностях украинского рынка влогов и о новой форме интернет-контента — вебизодах.

Когда интернет станет доступен всем как ТВ, то блогеров будут знать как суперзвезд



Уже можно говорить о том, что популярность блогов и влогов в Украине растет. Но возникает вопрос в чем мы измеряем популярность? В количестве аудитории, в деньгах? Про успешность блога можно говорить в контексте определенной аудитории. На данный момент основной потребитель этого контента — молодежь до 24 лет.



Говорить о том, что блогеры или влогеры известны в Украине повсеместно, пока не приходиться. Здесь играет роль проникновение интернета в регионы, им пока пользуются не все. Когда интернет станет доступен всем как ТВ, то блогеров будут знать как суперзвезд.



Можно выделиться манерой монтажа или красивой картинкой, но если будет только она — все сойдет на нет



Блог — это обычный продукт, но в нем нет ничего, что отличало бы его от создания теле продукта или любого аудио-видео контента. Для того, чтобы блог работал, нужно четко понимать свою аудиторию, ее потребности. Да, можно выделиться манерой монтажа или красивой картинкой, но если будет только она, а понимания того, для кого ты все делаешь не будет — все сойдет на нет. Кроме этого, вести влог нужно регулярно, иначе ты расстеряешь свою аудиторию.



Мало кто подходит к созданию блогов осознанно



Мне кажется, что будущее у влогерства. И хочется верить, что его популярность будет расти. Но из-за того, что влог делать легко, этот контент создают массово. Мало кто подходит к его созданию осознанно. Аудиторию не анализируют, не смотрят на наличие подобных тематик в регионах, не придумывают нового, не выдерживают периодичность. Из-за того, что копировать блоги легко, появляется много подрожательства.



Так что зарабатывают хорошо не все блогеры. Но стоимость рекламы в интернете будет расти. И я надеюсь, что количество проектов с блогерами будет увеличиваться. Бум еще впереди.



Среди украинский проектов у меня есть любимый — room factory, в котором ребята делают на самом деле смешные сюжеты.



Вебизод как новая форма контента, набирающая обороты



Когда мы начали изучать, какие еще формы контента привлекает молодежь, среди них оказались вебизоды.











Меня попросили пояснить, что такое вебизоды, и я задумалась. Потому что теория в диджитал-сфере работает очень относительно. Но если все-таки попробовать, то:



Вебизод — короткие-веб-эпизоды, которые должны дополнять сюжетную линию кого-либо продукта (фильм, сериал, игра). Отрывки, которые делают специально для трансляции через интернет, откуда и название.

Требование к видео:





У любого вебизода есть 10 секунд, чтобы зацепить зрителя.



Одни из первых, кто дал старт созданию вебизодов, был сериал Lost. Или же яркий пример сериал "Ходячие мертвецы", в котором создавали вебизоды между сезонами, рассказывающие о каком-то персонаже фильма.

Тематика вебизодов может быть самая разная. Вот, например, LEGO под серию конструктора LEGO friends запустили вебизоды для детей, где развязываются разные истории линейки friends.











Вебизод — минисериальный продукт, который работает по тем же принципам.

Это завершенная аудио-видео форма в которой есть драматургия. Я, правда, не верю в чистую жанр в диджитале.

Напомним, что также Виктория Шульженко является и куратором международного курса «TV PRODUCTION & PROGRAMMING», который с 14 по 20 августа пройдет в Украине. Курс разработан для медиаменеджеров, продюсеров и для тех, кто создает телевизионный контент. За 7 дней кураторы и сотрудники компании «1+1 медиа» расскажут все, что знают о медиарынке стран СНГ, телевизионных проектах и программах. Для участников из зарубежных стран, в частности, белорусов − это отличная возможность углубиться в informational diversity, узнать, как устроено производство контента за рубежом и, конечно, лично задать Виктории все интересующие вопросы, в том числе, и о влогерстве.

Изображение на заставке Andrew B. Myers

