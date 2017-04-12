"Бонстики" как социальный феномен на стыке маркетинга и психологии: 6 факторов успеха и кот

Бренд-менеджер Ирина Стародубцева написала пост в Facebook, в котором порассуждала об эффекте "Бонстиков".





Имею желание исследовать это помешательство как человек, который завёл себе карту "Е-Плюс" в последний день, чтобы принести "бонстика" котам.

Итак, давайте порассуждаем о той "морковке" на графике продаж "Евроопта", которую нарисовали "Бонстики".

Интересен этот кейс не с точки зрения организации рекламной кампании — кто следит за ритейлом у соседей уже видел это все в "Дикси" и "Сільпо". А с точки зрения анализа тех факторов, которые гарантированно делают эту механику успешной уже и в нашей стране.

1. Рекламная кампания на 360 градусов. Даже если вы не ходите в "Евроопт" хотя бы раз в месяц (вымирающий вид белоруса, вы еще не в "Красной книге"?), то вы все равно с вероятностью 99% контактировали с "Бонстиками" через рекламные сообщения: ТВ, OOH, промо, интернет — "Бонстики" были везде. Чем чаще мы встречаем рекламное сообщение, тем быстрее нас затягивает в узкую часть воронки продаж. Все же рекламную кампанию спланировали масштабно, не поскупились.

2. Прицельный удар по детям. Дети залипают в рекламу на ТВ как загипнотизированные. Дети действительно являются одним из самых универсальных ключей к нашим кошелькам. Дано: родители Маши и Саши из гипермаркетов признают только "Корону" в "Замке". Маша и Саша приходят в школу и видят там одноклассников, которые меняют Шипуна на Желтопуза. Вопрос: чьи родители сегодня вечером поехали за покупками в ближайший "Евроопт" и набрали овсянки и польского чая на полке "бонтоваров"?





3. Геймификация. Поход в магазин перестает быть скучной необходимостью. Это уже целый квест: набери на сумму рублей кратную 15, найди среди "бонтоваров" то, что более-менее сгодится в хозяйстве, и получи заветный пакетик! Почему не срабатывают похожие механики у того же "Рублевского" с бижутерией, стаканами и пр. ништяками, на которые нужно долго и муторно собирать наклейки? Потому что см. дальше.

4. Мгновенное вознаграждение. Простая механика "купи-получи" не перестанет работать никогда. Запаянная в пакетик доза эндорфинов — ты получаешь "бонстика", и сердце начинает биться быстрее. Момент вскрытия флоупака — это как новогоднее утро в детстве. Может там то, чего я давно жду? А, не, опять "повторка" :( Но эти секунды радостного предвкушения, испытания удачи — это то, ради чего люди ходят в казино. И вот она, маленькая русская рулетка в магазине у дома. Отложенное вознаграждение, которое пытаются пушить другие ритейлеры через сборы марок и наклеек, в повседневных покупках работает не так эффективно.

5. Страсть к собирательству. Люди любят собирать всякое барахло, особенно, если это барахло небольшого размера. Может филателия уже и не модно, но посмотрите на свои холодильники. А "киндеры", а наклейки, а фишки? — все мы родом из детства. Ну и много тысяч лет назад собирательство было одной из самых востребованных профессий на рынке первобытного труда, поэтому не стоит забывать — это у нас на генетическом уровне.

6. Стремление человеческой психики к завершению ситуации. Часто энтузиазм спадает. Человек устает от всего, и от "Бонстиков" в том числе. Но для этого предусмотрена коробка, в которой уже сидят 22 разноцветных резиновых монстра — и зияющая пустота на месте Коти и Шипуна. И вот вы уже покупаете только ради того, чтобы развязаться наконец с этой зависимостью, получить удовлетворение от чувства завершенности. Но тут еще есть маленькая хитрость: не всех "Бонстиков" произвели в одинаковых количествах. Есть редкие экземпляры, за которыми вы будете гоняться и покупать, покупать, покупать...

Что ж, можно сказать, что без понимания человеческих слабостей не бывает хорошего маркетинга. И что не надо стесняться брать идеи у тех, кто до вас уже все придумал на соседнем рынке (на местном не берите, он у нас слишком тесный и все как на ладони, потом не разойдётесь в тесном коридоре).

Ну а котам "Бонстик" не понравился. Ладно, буду теперь с картой "Е-плюс" играть в "Удачу впридачу" :)



