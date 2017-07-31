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Беларуский премьер-министр обещает "оживление" рекламного рынка до конца 2017 года

31 Июля 2017 74 0 Бизнес
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К концу года на рекламном рынке Беларуси может наблюдаться оживление. Об этом в интервью программе "Контуры" в эфире телеканала ОНТ заявил премьер-министр Андрей Кобяков, сообщает БЕЛТА

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Комментируя тенденцию сокращения рекламы на внутреннем рынке, премьер министр отметил, что "в условиях, когда падает покупательский спрос, не совсем удачный ход уменьшать объемы рекламы".

"Это, естественно, зависит от финансового состояния рекламодателей, но с другой стороны, если хочешь продать товар, надо заниматься рекламой, во всяком случае, в тех секторах, которые напрямую завязаны на потребителе", - сказал Андрей Кобяков.

При этом он напомнил, что реальные доходы населения за шесть месяцев текущего года пока имеют отрицательное значение - 98,8% к уровню аналогичного периода прошлого года.

"Но тенденция такова, что мы постепенно выравниваем эти цифры. Думаю, что в ближайший месяц - два мы уже "цепанемся" за 100%, потому что рост реальной заработной платы составил 102% за шесть месяцев", - добавил премьер-министр. По его словам, с ростом реальной заработной платы "подтянутся" и реальные доходы населения, вырастет покупательский спрос. Это создаст условия для более активной работы рекламных компаний. "Думаю, что в ближайшие квартал - к концу года такое оживление должно наступить", - подытожил руководитель правительства.

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