Александр Демидович: «Учите матчасть, мать вашу! Или бизнес погубит смм-щик, который не умеет гуглить»

Несколько лет назад в соцсетях ходил мем о прыщавой и щербатой девочке, которая погубит бизнес. Тема быстро вошла в число хайповых на профильных конференциях. Многие компании заморочились. Клиенты ощутили улучшение стандартов обслуживания. Хотя судя по последнему творению Онеги, куда прыщавой и щербатой до нигилиста-смм-щика, который не знает что такое Google.







SMM – относительно новое направление в маркетинге. Зачастую компании относятся к подготовке контента для социальных сетей с непозволительной халатностью и по остаточному принципу. От смм-щика требуют поток сознания, который без тени сомнения суют в расписание постов в соцсетях.

Меж тем, на памяти есть, по крайней мере, 2 громких примера, когда именно публикации в социальных сетях нанесли непоправимый урон имиджу компании. Первый – нашумевшие бабушки и ресторан «Фальконе». История – дремучая, но до сих пор «живет» в программах обучения по маркетингу и PR. Второй – недавний кейс с водой «Славная», которому досталось не только от феминисток, но и маркетингового сообщества.

Не знаю как вас, но меня история с водой «Славная» порадовала. Вроде бы даже несведущему в маркетинге стало очевидно, что темы сексизма и неуважительного отношения к женщинам больше не прокатывают. Пусть не сам пост, так реакция на него маркетингового сообщества очень созвучны с трендами в мировом рекламном бизнесе. Кейс «Славная» разобрали по деталям: как нужно было выходить из ситуации, а что категорически запрещено в антикризисном PR. Казалось бы все, тема закрыта, грабли спрятаны в подсобку. Прошло около 2 месяцев и на тебе… приветик от компании Онега.





Гляжу на это чудотворение и хочется кричать: учите матчасть, мать вашу. Видимо крест наш такой. Когда мировая рекламная индустрия стремительно уходит от потребительских инсайтов в сторону решения глобальных проблем, пусть, и на локальном уровне, мы с упорством изобретателя создаем велосипед.

А ведь если бы автор этой идеи умел пользоваться поисковыми возможностями Google, то, наверняка, заметил бы, что подобные решения были использованы десятки, если не сотни раз. Правда, было это годов так десять назад, когда эпатаж и мужской шовинизм были в тренде. Впрочем, едва ли маркетологов Онега можно упрекнуть в интернет-безграмотности. Стало быть то, что идея не оригинальная – видели, но это не остановило от плагиата.

Уже не говорю о таких высоких материях, как отказ от использования частей женского тела в рекламе, которому посвящены выступления гуру маркетинга на всех фестивалях рекламы, десятки статей профильных изданий. Маркетологи компании прошляпили и эту тенденцию. Ну и что втройне странно – в ответ на критику авторы идеи использовали нелепую фразу «Каждый человек видит в меру своей распущенности», которая в свое время только спровоцировала дальнейшее развитие конфликта в случае с кейсом бренда воды. Пока есть такие ляпы, работы специалистам по антикризисному PR будет еще много.





Я долго размышлял о природе такой беспечности. Компания Онега конечно славится своей эпатажностью, но тут дело явно не в традициях или корпоративной культуре. Нужно признать, что новая генерация маркетологов, вобрала в себя все черты поколения Y. У них нет авторитетов. Они склонны все ставить под сомнение. Достаточно категоричны. Живут сегодняшним днем и не склонны строить стратегию собственного развития.

Сегодняшняя генерация достаточно самонадеянно пытается установить свои правила. И, увы, пока они не набьют свои шишки, не поймут незыблемые правила маркетинга.

Что делать компании в подобных обстоятельствах? Перевести SMM на профессиональные рельсы! Потому как непрофессионализм и наитие – не лучшая компания для имиджа и губительны для самого бизнеса.

Александр Демидович, специально для marketing.by