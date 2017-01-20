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Звезда как основа для фирменного стиля нового холдинга «Минск Кристалл Групп» от Armbrand

20 Января 2017 marketing.by 656 6 Байнет Бизнес Брендинг Компании Креатив
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Восемь белорусских государственных алкогольных заводов объединились в один холдинг «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», ставший самым крупным производителем алкоголя в Восточной Европе.

Непростую задачу по корпоративной идентификации холдинга и его торговой компании решило брендинговое агентство ARMBRAND. 

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Основная коммуникация ложится на знак, способный отобразить поле деятельности, легко масштабирующийся, хорошо выглядящий как в малом, так и в большом размере (на контрэтикетке бутылки или на выставочном стенде), легко отливающийся в стекле. Как сжать махину холдинга до лаконичного двухмерного знака?

Учитывая постоянно возрастающий интерес к народной культуре, за основу была взята белорусская «зорка» (звезда) – деталь национального орнамента, символ народных праздников. Она пластично связывает тематику холдинга и белорусские национальные традиции. Восемь ее лучей, символизирующие восемь объединившихся заводов, образуют свечение вокруг бутылки, силуэт которой дан контрформой в центре знака. 

Строка-дескриптор «БЕЛОРУССКИЙ АЛКОГОЛЬ» подчеркивает государственный масштаб предприятия, поднимая его на ступень выше частных компаний.

В результате получился универсальный знак, способный к эффективным маркетинговым коммуникациям – его можно поместить на светящийся фриз, напечатать на новогодней открытке, повесить в качестве украшения. Завершенная, симметричная форма позволяет размещать его в любом месте, без привязки к композиции. 

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Органичную пару со знаком холдинга составляет знак для торговой компании «МИНСК КРИСТАЛЛ ТРЕЙД», где красные ромбы-искры символизируют все направления света и, одновременно, расширение присутствия продукции на рынке. 

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Помимо знака, был детально разработан фирменный стиль алкогольного холдинга и торговой компании и создан подробный паспорт стандартов по его использованию.

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