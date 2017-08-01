Рубрики
Вакансии Бизнес-обучение
Все рубрики

Знакомьтесь: секретарь Семёнович, или новый тренд в календарестроении

1 Августа 2017 marketing.by 121 0 Компании Креатив Нестандарт
Поделиться

Календари принято дарить своим партнерам перед наступлением нового года. Все эти канцелярские девайсы в чем-то похожи друг на друга. Но увы, у многих календарей путь весьма короткий и заканчивается в офисной урне. Почему так бывает? Потому что вариантов слишком много и не все из них проходят кастинг. Оставляют только те календари, что поэффектнее, да и они быстро надоедают.

календарь1.jpg

Мы же решили сделать необычный календарь, не похожий на традиционные модели. Привычный спектр календарных задач мы дополнили новыми и полезными функциями. Мы предлагаем  календарь, который точно станет полноправным членом коллектива.

Пишем-на-календаре-1 (1).jpg

Этот календарь прекрасно вливается в любой коллектив, участвует во всех важных событиях компании и фактически выполняет функцию информационного банка на протяжении всего года.

Мы объединили календарь и планировщик в один объект. Мы уверены, что такой подход к созданию офисных календарей станет  толчком для развития новой корпоративной культуры. Представьте себе, что каждый сотрудник офиса сможет написать на календаре свою точку зрения относительно той или иной ситуации. 

Как-вас-видит-календарь (2).jpg

Это может быть просьба к коллегам, напоминание, поздравление или даже схема, рисунок и так далее. Календарь может стать «живым» арт-объектом или превратиться в важную рабочую инструкцию. 

Поскольку такой календарь предназначается и для записей, мы поменяли цифры календарной сетки на слова. 

Согласны, возможно, данный факт сложно принять сразу. Сознание сопротивляется, но это интересный и необычный формат.

Демонстрация-календаря-А1_1-2-1_q.jpg

Для тех, кто никак не может воспринимать буквенную календарную сетку, есть вариант с традиционными цифрами. Функционал календаря при этом сохраняется.

Демонстрация-календаря-А1_2 (2).jpg

Демонстрация-календаря-А1_3 (2).jpg

А теперь представьте, насколько интересно будет почитать в конце года, что происходило каждый месяц в компании. Правда, здорово?! Наиболее креативных «авторов» по «календарным итогам» можно премировать. Ну а если без шуток, то все эти записи помогут выявить наиболее активных и открытых сотрудников офиса и даже проанализировать, были полезны рабочие предложения, зафиксированные в календаре, или нет. 

календарь-на-стене_q.jpg

Ну и самое главное, такой календарь становится частью всего коллектива, он с вами каждый день, он живет в офисе, он подробно фиксирует действия и предложения сотрудников.

КСТАТИ!!! 

А почему бы не дать календарю имя и фамилию? Он ведь «живой», он всегда на виду, он честно работает и терпит все ваши художества и прозу, бережно сохраняя эти творения до конца года.

календарь-с-тубусом_q.jpg

Иначе говоря, добро пожаловать, Секретарь Семенович!!! 

Теперь Вы наш новый, никогда не устающий, самый честный и беспристрастный член коллектива.



Поделиться

Вакансии

Открылись 9 вакансий в Labs Publicity Group: дизайнер, креативный копирайтер, PR-менеджер и много кто еще Агентство BDCenter ищет Senior Traffic Manager (Media Buyer) Коммуникационное агентство «АРС Коммюникейшнз» ищет аккаунт-менеджера и ассистента аккаунт-менеджера Музей миниатюр Беларуси "Страна мини" ищет маркетолога Salmon Media ищет аккаунт-менеджера по работе с ТВ клиентами Fabula Branding ищет аккаунт-менеджера Команда проекта "ВИТРИНЫ БАЙ" ищет «голодного» директора по продажам Агентство Not Perfect | Y&R Minsk срочно ищет дизайнера
Материалы по теме:
Три кейса о том, как «Стена Трампа» на мексиканской границе вдохновила бренды на креативную рекламу
Salmon Graphics и marketing.by к новому рекламному сезону запускают «Оскорбинку»
С Днем комфорта! Стало известно, кто поставил желтый диван на остановке транспорта в Минске
Обсуждение:
Читайте также:
«Люби настоящее»: ОАО «Витебское молоко» сняло серию роликов с продакшн-студией PLAY
Чудокреативы июля: лучший в мире копирайтер, Миша Галустян и "благая" крупа
British Airlines привлекли топовых кинозвезд для съемок инструкции о безопасности полета
Нестандарт: Как торговая сеть "Виталюр" сумела совместить искусство и рыбу