Знакомьтесь: секретарь Семёнович, или новый тренд в календарестроении

Календари принято дарить своим партнерам перед наступлением нового года. Все эти канцелярские девайсы в чем-то похожи друг на друга. Но увы, у многих календарей путь весьма короткий и заканчивается в офисной урне. Почему так бывает? Потому что вариантов слишком много и не все из них проходят кастинг. Оставляют только те календари, что поэффектнее, да и они быстро надоедают.

Мы же решили сделать необычный календарь, не похожий на традиционные модели. Привычный спектр календарных задач мы дополнили новыми и полезными функциями. Мы предлагаем календарь, который точно станет полноправным членом коллектива.





Этот календарь прекрасно вливается в любой коллектив, участвует во всех важных событиях компании и фактически выполняет функцию информационного банка на протяжении всего года.

Мы объединили календарь и планировщик в один объект. Мы уверены, что такой подход к созданию офисных календарей станет толчком для развития новой корпоративной культуры. Представьте себе, что каждый сотрудник офиса сможет написать на календаре свою точку зрения относительно той или иной ситуации.





Это может быть просьба к коллегам, напоминание, поздравление или даже схема, рисунок и так далее. Календарь может стать «живым» арт-объектом или превратиться в важную рабочую инструкцию.

Поскольку такой календарь предназначается и для записей, мы поменяли цифры календарной сетки на слова.

Согласны, возможно, данный факт сложно принять сразу. Сознание сопротивляется, но это интересный и необычный формат.





Для тех, кто никак не может воспринимать буквенную календарную сетку, есть вариант с традиционными цифрами. Функционал календаря при этом сохраняется.









А теперь представьте, насколько интересно будет почитать в конце года, что происходило каждый месяц в компании. Правда, здорово?! Наиболее креативных «авторов» по «календарным итогам» можно премировать. Ну а если без шуток, то все эти записи помогут выявить наиболее активных и открытых сотрудников офиса и даже проанализировать, были полезны рабочие предложения, зафиксированные в календаре, или нет.





Ну и самое главное, такой календарь становится частью всего коллектива, он с вами каждый день, он живет в офисе, он подробно фиксирует действия и предложения сотрудников.

КСТАТИ!!!

А почему бы не дать календарю имя и фамилию? Он ведь «живой», он всегда на виду, он честно работает и терпит все ваши художества и прозу, бережно сохраняя эти творения до конца года.





Иначе говоря, добро пожаловать, Секретарь Семенович!!!

Теперь Вы наш новый, никогда не устающий, самый честный и беспристрастный член коллектива.