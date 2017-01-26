«Знаки денег» в принтах Приорбанка от Leo Burnett Kryn

Leo Burnett Kryn по заказу Приорбанка разработало «знаки денег» для международных договоров.

Деньги не любят риск, они любят гарантии, особенно если речь идет о крупных международных контрактах. Огромный и иногда не простой механизм бизнес-процессов должен работать безупречно: результат сделки — это прибыль, а не отложенные платежи. Для этого и существует в Приорбанке экспортный факторинг.

Знак доверия — это подпись, а знаки успешного бизнеса — знаки денег. Они появляются, когда на листе договора встречаются подписи международных партнеров. Экспортный факторинг открывает богатство возможностей. Эта идея была отображена в принтах, разработанных Leo Burnett Kryn для Приорбанка.











Редакция одного из самых авторитетных журналов о рекламе Lürzer’s Archive выбрала серию принтов “Знаки денег” для публикации в ближайшем номере. Ads of the World также разместили их в своем каталоге.



Приорбанк является одним из ведущих коммерческих банков в Беларуси, входит в состав крупнейшей банковской группы в Центральной и Восточной Европе Raiffeisen Bank International.



Приорбанк:



Алексей Романчук

Виктор Гуринович

Александр Кочерга

Leo Burnett Kryn:



Валерий Климченко

Влад Войцеховски

Виктор Паховский

Мария Гусакова

Наталья Круглая