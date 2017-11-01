Зиссер, Колдун, Станюта: известные беларусы рассказали личные истории в поддержку проекта по борьбе с инсультами и инфарктами

В Беларуси стартовала социальная программа «В одном измерении», которая намерена привлечь внимание людей к проблеме инсультов и инфарктов. Именно эти заболевания являются главными причинами смертности в Беларуси.

Первая активность в рамках проекта «В одном измерении» — искренние и сокровенные видеоистории известных белорусов, которые сталкивались в своей жизни с инсультом или инфарктом, либо знают, каково это – перенести серьезное заболевание или терять близких. Многие признания прозвучали на широкую аудиторию впервые.

В создании социальных видеороликов приняли участие бизнесмен, основатель портала TUT.BY Юрий Зиссер, гимнастка Мелитина Станюта, певица Анастасия Тиханович, певец и телеведущий Георгий Колдун, музыкальный продюсер Макс Алейников, шоумен и телеведущий Андрей Бонд, победитель проекта ОНТ «Мой бизнес», создатель портала об инсультах и инфарктах cardio.today Дмитрий Болашев.

Видеоисторию с участием всех героев можно посмотреть здесь:

Каждая история — стремление обратить внимание на проблему. Помочь людям задуматься о ценности собственного здоровья и здоровья близких. О необходимости контролировать артериальное давление и регулярно проверять состояние ключевых систем организма.

Проект «В одном измерении» инициирован швейцарским брендом Microlife, который производит тонометры для мониторинга давления и выявления мерцательной аритмии. Проходит проект при поддержке Министерства здравоохранения Беларуси и портала «Здоровые люди».

В течение шести месяцев социальный проект «В одном измерении» пройдет во всех регионах страны и расскажет об инсульте и современных способах его профилактики. А также о признаках инсульта и грамотной оперативной помощи человеку, ставшему жертвой заболевания.

Благодаря проекту беларусы узнают о том, как бороться с инсультом и что следует предпринимать, чтобы помочь себе и своим близким. В рамках проекта будет разработана социальная реклама, посвященная профилактике заболевания, а в регионах состоятся встречи с медиками и будет проведено тестирование тонометров нового поколения. Они оборудованы технологией AFIB, которая позволяет выявить с точностью до 98% одну из основных причин инсульта, — мерцательную аритмию.

Об инсульте заговорят не только врачи, но и известные беларусы, которые небезразличны к будущему страны. Наряду с этим в крупных торговых центрах пройдут необычные массовые мероприятия. Но самое главное — участниками программы могут стать все желающие. Создатели проекта призывают делиться в социальных своими историями, связанными с инсультами и инфарктами, используя хештеги проекта — #вОдномИзмерении и #СтопИнсульт.

В мире каждую шестую секунду один человек умирает от инсульта. Эта болезнь затрагивает людей в возрасте 50-60 лет. Она получила в среде медиков название «эпидемия 21 века».

В Беларуси проживает 2 миллиона человек, которые находятся в зоне риска. При этом статистика демонстрирует печальную картину. Заболеваемость инсультом в нашей стране встречается в 2-2,5 раза чаще, чем в европейских государствах.

Сегодня медики все чаще говорят о том, что болезнь молодеет. Жертвами инсульта становятся как пожилые, так и молодые люди, которые не следят за своим здоровьем и пренебрегают простыми правилами профилактики – регулярными наблюдениями у врачей и измерением артериального давления.

Все ролики:

Юрий Зиссер:



Анастасия Тиханович:



Георгий Колдун:



Андрей Бонд:



Дмитрий Болашев:



Мелитина Станюта:



Макс Алейников:









