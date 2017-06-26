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Жажда жизни в новой ТМ соков «Wish» для Белорусской Производственной Компании от Fabula Branding

26 Июня 2017 69 0 Дизайн
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Fabula Branding провела комплексную разработку торговой марки соков «Wish» (нейминг, логотип, дизайн упаковки) по заказу Белорусской Производственной Компании.

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Доминирующими чертами торговой марки стали актуальные для категории яркость и эмоциональность. Нейм Wish— звучный, краткий и запоминающийся — больше, чем просто обозначение физической жажды и желания обладать продуктом. Это символ жажды жизни, стремления ощущать каждый момент во всей полноте его вкуса. 

Такая привязка ассоциирует продукт с радостью, наслаждением, исполнением желаний, формируя положительный образ бренда.

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Соответствующее настроение поддерживают все элементы дизайна: размашистый шрифт логотипа, яркие теплые цвета, аппетитные и сочные изображения фруктов, а также имитация «доски желаний» (вдохновляющие фотографии и стилизованные рукописные заметки, призывающие следовать за мечтой).  

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Внедрение коммуникации увеличивает время контакта покупателя с упаковкой, делая общение с брендом более личностным.

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Упаковка выделяется на полке за счет контрастной и крупной бренд-зоны. 

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