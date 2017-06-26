Жажда жизни в новой ТМ соков «Wish» для Белорусской Производственной Компании от Fabula Branding

Fabula Branding провела комплексную разработку торговой марки соков «Wish» (нейминг, логотип, дизайн упаковки) по заказу Белорусской Производственной Компании.

Доминирующими чертами торговой марки стали актуальные для категории яркость и эмоциональность. Нейм Wish— звучный, краткий и запоминающийся — больше, чем просто обозначение физической жажды и желания обладать продуктом. Это символ жажды жизни, стремления ощущать каждый момент во всей полноте его вкуса.

Такая привязка ассоциирует продукт с радостью, наслаждением, исполнением желаний, формируя положительный образ бренда.

Соответствующее настроение поддерживают все элементы дизайна: размашистый шрифт логотипа, яркие теплые цвета, аппетитные и сочные изображения фруктов, а также имитация «доски желаний» (вдохновляющие фотографии и стилизованные рукописные заметки, призывающие следовать за мечтой).













Внедрение коммуникации увеличивает время контакта покупателя с упаковкой, делая общение с брендом более личностным.

Упаковка выделяется на полке за счет контрастной и крупной бренд-зоны.



