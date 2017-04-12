Зарэж голод! Агентство Pocket Rocket оживило хинкаль в обновленной айдентике Gruzin.by

Перед агентством Pocket Rocket стояла задача перезапустить Gruzin.by и подготовить бренд для активного масштабирования, открытия сети грузинского фастфуда.
У Gruzin.by уже были постоянные посетители, вкусная еда, аутентичный поход, но проекту не хватало стиля.
Ход мысли
Решение
Лого
Лучше харизматичного грузина продать грузинскую кухню может только живая хинкаль — босс грузинской кухни. Агентство разработало живого персонажа, который в зависимости от контекста меняет форму и облик.
Коммуникация
Скоро стало понятно, что для передачи всего спектра «грузинских» эмоций, а также для создания драмы одних графических приемов не хватит. Было решено разработать целую словесную коммуникацию, хинкаль начала общаться с грузинским акцентом.
Так родился сверхэффективный call to action — ЗАРЭЖ ГОЛОД, в данной коммуникации хинкаль жертвует собой, чтобы накормить посетителя, какой трагический happy end.
Айдентика
Сама айдентика создана, чтобы привлекать внимание к продукту, она содержит небольшое количество деталей, яркая и немного дерзкая.
В рамках фирменного стиля были разработаны паттерны на основе плетения грузинских ковров. При этом ни один грузинский ковер не пострадал.
Также грузинские мотивы использованы в типографическом решении: главное начертание содержит аутентичные элементы.
Открытие
Здорово, что в момент ребрендинга происходил редизайн интерьера, поэтому Pocket Rocket совместно с Level 80 Architects получилось создать уютное функциональное пространство.
Для открытия были разработаны специальные HINKALI GLASSES
У — успех
Перезапуск был крайне успешным — посетителям пришлась по вкусу хинкаль и новое лицо заведения. Результатом стало приобретение новой аудитории и огромное количество упоминаний в социальных сетях.