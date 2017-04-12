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Зарэж голод! Агентство Pocket Rocket оживило хинкаль в обновленной айдентике Gruzin.by

12 Апреля 2017 marketing.by 97 0 Бизнес Компании Креатив Нестандарт Творчество
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Перед агентством Pocket Rocket стояла задача перезапустить Gruzin.by и подготовить бренд для активного масштабирования, открытия сети грузинского фастфуда.

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У Gruzin.by уже были постоянные посетители, вкусная еда, аутентичный поход, но проекту не хватало стиля.

Ход мысли

Разработка сетевой айдентики предполагает закладывание определенной динамики в брендинг, а также наличие сверхсовременности и дружелюбности, новый стиль должен прослужить минимум пять лет, не устареть. И конечно же очень эффективно отстраиваться от всех фаст-фуд конкурентов.

Решение

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Лого

Лучше харизматичного грузина продать грузинскую кухню может только живая хинкаль — босс грузинской кухни. Агентство разработало живого персонажа, который в зависимости от контекста меняет форму и облик.

Коммуникация

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Скоро стало понятно, что для передачи всего спектра «грузинских» эмоций, а также для создания драмы одних графических приемов не хватит. Было решено разработать целую словесную коммуникацию, хинкаль начала общаться с грузинским акцентом.

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Так родился сверхэффективный call to action — ЗАРЭЖ ГОЛОД, в данной коммуникации хинкаль жертвует собой, чтобы накормить посетителя, какой трагический happy end.

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Айдентика

Сама айдентика создана, чтобы привлекать внимание к продукту, она содержит небольшое количество деталей, яркая и немного дерзкая.

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В рамках фирменного стиля были разработаны паттерны на основе плетения грузинских ковров. При этом ни один грузинский ковер не пострадал.

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Также грузинские мотивы использованы в типографическом решении: главное начертание содержит аутентичные элементы.

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Открытие

Здорово, что в момент ребрендинга происходил редизайн интерьера, поэтому Pocket Rocket совместно с Level 80 Architects получилось создать уютное функциональное пространство.

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Для открытия были разработаны специальные HINKALI GLASSES

У — успех

Перезапуск был крайне успешным — посетителям пришлась по вкусу хинкаль и новое лицо заведения. Результатом стало приобретение новой аудитории и огромное количество упоминаний в социальных сетях.

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