Зарэж голод! Агентство Pocket Rocket оживило хинкаль в обновленной айдентике Gruzin.by

Перед агентством Pocket Rocket стояла задача перезапустить Gruzin.by и подготовить бренд для активного масштабирования, открытия сети грузинского фастфуда.





У Gruzin.by уже были постоянные посетители, вкусная еда, аутентичный поход, но проекту не хватало стиля.

Ход мысли

Разработка сетевой айдентики предполагает закладывание определенной динамики в брендинг, а также наличие сверхсовременности и дружелюбности, новый стиль должен прослужить минимум пять лет, не устареть. И конечно же очень эффективно отстраиваться от всех фаст-фуд конкурентов.

Решение

Лого

Лучше харизматичного грузина продать грузинскую кухню может только живая хинкаль — босс грузинской кухни. Агентство разработало живого персонажа, который в зависимости от контекста меняет форму и облик.



Коммуникация



Скоро стало понятно, что для передачи всего спектра «грузинских» эмоций, а также для создания драмы одних графических приемов не хватит. Было решено разработать целую словесную коммуникацию, хинкаль начала общаться с грузинским акцентом.







Так родился сверхэффективный call to action — ЗАРЭЖ ГОЛОД, в данной коммуникации хинкаль жертвует собой, чтобы накормить посетителя, какой трагический happy end.













Айдентика

Сама айдентика создана, чтобы привлекать внимание к продукту, она содержит небольшое количество деталей, яркая и немного дерзкая.















В рамках фирменного стиля были разработаны паттерны на основе плетения грузинских ковров. При этом ни один грузинский ковер не пострадал.









Также грузинские мотивы использованы в типографическом решении: главное начертание содержит аутентичные элементы.





Открытие

Здорово, что в момент ребрендинга происходил редизайн интерьера, поэтому Pocket Rocket совместно с Level 80 Architects получилось создать уютное функциональное пространство.













Для открытия были разработаны специальные HINKALI GLASSES

У — успех

Перезапуск был крайне успешным — посетителям пришлась по вкусу хинкаль и новое лицо заведения. Результатом стало приобретение новой аудитории и огромное количество упоминаний в социальных сетях.











