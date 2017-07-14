Зачем мобильным операторам онлайн-видео? Два примера рекламной коммуникации от Beeline

Арсений Каверин, руководитель направления по работе с рекламными агентствами онлайн-кинотеатр ivi, написал для Marketing.by колонку об особенностях взаимодействия сотовых операторов и онлайн-видео.

По оценкам J’son & Partners Consulting, к концу 2016 года проникновение сотовой связи в России составило около 178%, а это около 257 млн абонентов. В 2016 году рынок вырос всего на 1,6% (по оценке ТМТ Консалтинг), доходы от сотовой связи при этом незначительно падают. Рынок насыщен, и драйвер роста для мобильных операторов сейчас, в основном, мобильный интернет. Сотовые операторы вынуждены находиться в условиях жесткой конкуренции, делая большой упор на продвижение своих продуктов.

Рынок сотовой связи не так динамичен, как может показаться. С возникновением “лакомых” предложений и с появлением ярких рекламных кампаний, переток абонентов заметно увеличивается. Сегодня, по данным Deloitte, около 7% абонентов меняли своего оператора, это определенно курс на рост, т.к. в предыдущие годы этот показатель находился на уровне 4-5%. Конкуренция была всегда, но в 2017 году игроками придется особенно яростно бороться за абонентов, уже сейчас тема виртуальных операторов вызывает интерес все большего количества пользователей. Перед нами пока ещё не слишком успешные с финансовой точки зрения, но активные и развивающиеся примеры Yota и Ростелекома, тестовый проект Вконтакте и Мегафон, корпоративные сети Газпром и РЖД – со временем все это усугубит и без того напряженную конкурентную борьбу. Сотовым операторам остается лишь завлекать и увлекать собой аудиторию.

Если рассматривать онлайн-видео как канал коммуникации с пользователем для брендов сотовых операторов, рекламодателям мы рекомендуем Smart TV и mobile. Тренд перераспределения аудитории между экранами (переход от стационарных компьютеров к мобильным платформам и Smart TV) будет сохраняться в ближайшее время, что несомненно хорошо для рекламодателя, ведь Smart TV, например, может похвастаться молодой и платежеспособной аудиторией, которая к тому же крайне лояльна к рекламе.

Многие бренды уже выбирают кросс-платформенное размещение. Один из моих любимых кейсов – рекламная кампания Beeline, для которой были выбраны платформы Smart TV и mobile.

Коммуникация с пользователем велась в рамках Микросайта. У пользователей мобильных устройств не было экрана ввода номера телефона, после нажатия на кнопку «Подключить» сразу осуществлялся набор номера Call-центра. А пользователям Smart TV перед отправкой заявки необходимо было ввести свой номер телефона, после чего с ними связывались сотрудники Call-центра.

С помощью этой механики осуществлялись сразу несколько задач рекламодателя. Во-первых, увеличение времени контакта с брендом и вовлечение пользователя во взаимодействие с брендом, что хорошо влияет на бренд-метрики. Во-вторых, конверсия в покупки (в нашем случае это заявки на подключение).

Ещё один совместный с Beeline кейс, когда для коммуникации с пользователем был выбран формат call to action и платформа mobile. После просмотра ролика пользователю предлагалось совершить действие – позвонить на бесплатный номер для получения дополнительной информации. И все не выходя за пределы ролика. Такой формат помогает перевести пользователя на следующий этап воронки продаж, мотивирует совершить действие.





Использование видеорекламы на мобильных устройствах позволяет взаимодействовать непосредственно с потребителем в приватной защищенной среде. А для брендов сотовых операторов крайне важно установить атмосферу личного контакта с пользователем, это вызывает доверие и поощряет лояльных пользователей делиться своим позитивным опытом.