«Забудьте про бигборды и прессу». Как пробивал себе дорогу финансовый портал Myfin.by

Пять лет назад в Байнете появился портал Myfin.by, который стал своеобразным мостом между банками и их клиентами. О наиболее интересных кейсах компании Marketing.by рассказал один из основателей ресурса Алексей Паничев.

Отстройка от конкурентов

– Когда мы решили создать подобный портал, то долго выбирали между двумя направлениями – недвижимость и финансы. В итоге решили, что банки окажутся более платежеспособными рекламодателями. К тому же прямых конкурентов было немного, а некоего безоговорочного лидера не было вовсе.

И мы предложили белорусскому рынку совершенно новую концепцию сайта, которая соответствовала последним тенденциям seo-продвижения и максимально отвечала запросам пользователей – под каждый запрос релевантная уникальная информация. И создали соответствующую структуру сайта.

Часть сервисов мы сделали другими, нежели у конкурентов. Еще изменили подход к формированию контента – встали на сторону пользователей и стали предлагать им все, что им может быть нужно, а не только оплаченные рекламодателями блоки.

Также мы изменили подход к банкам. Например, не продавали им курсы валют, а разместили эту информацию от них бесплатно. Многие банки откликнулись на это, стали сами нам присылать ежедневно новые цифры. Как итог – сейчас мы собираем курсы валют по самому большому количеству отделений.





Первые в Беларуси html-блоки

– Myfin.by был одним из первых порталов в Байнете, кто сделал ставку на html-блоки. И мы не прогадали. Можно сказать, что на них мы и построили свой успех.

А вышло это совершенно случайно. Мне в руки попала книга Игоря Манна «Маркетинг на 100%», где рассказывалось об html-блоках и их высокой эффективности по сравнению c flash-баннерами. Так мы и стали развивать это направление.

Результативность html-блоков оказалась даже выше, чем кто-либо из нас ожидал. Например, у одного из банков CTR составил 11% и в целом меньше 2-3% он никогда у нас не опускался, при том что у flash-баннеров хорошим результатом считался CTR в 0,2-0,4%.

Cначала мы предлагали внедрять html-блоки бесплатно, говорили – забудьте про бигборды и рекламу в прессе, ведь там очень сложно просчитать эффективность – а здесь она налицо.





Контент для трафика

– Мы всегда ищем пути повысить трафик на наш сайт. Однажды я увлекся аналитикой «Яндекс.Новости» и выяснял, как формируется пятерка топовых публикаций. Удалось вычислить часы и даже минуты, когда такие новости появлялись у порталов-источников, а также структуру заголовка, который «нравился» Яндексу.

Такой анализ позволил мне в октябре 2013 года опубликовать новость, которая не просто попала в топ-5, а позволила нам очень сильно рвануть в трафике: за минуту на Myfin.by заходило более 1000 человек.

Но самым важным было то, что практически все эти посетители потом возвращались к нам на сайт.

Креатив на результат

– Мы никогда не ждали, когда банки или рекламные агентства нам предложат реализовать что-то интересное. Мы всегда сами генерировали идеи. Я лично создавал самые разные рекламные места на сайте, что-то хорошо работало, что-то не очень.

Мы всегда готовы были как угодно переверстать страницы – лишь бы рекламодатель получил необходимый результат. Причем если для клиента дорого самому сделать какой-то креатив, мы готовы бесплатно предложить услуги наших верстальщиков и дизайнеров.









Конечно, иногда банки сами нас подталкивают к интересным решениям. Так, года два назад к нам обратился один из банков с предложением сделать pop-up, и рекламировать таким образом совместный с нами продукт.

Да, мы видели, что в рунете этот инструмент уже активно используется, но у нас его никто не внедрял. И мы опасались – как на это отреагируют наши пользователи, не отпугнет ли их это.

Но банк настоял – и мы согласились. Результат был просто потрясающим – мы собрали тогда рекордное количество заявок за все наше время работы.

Только вперед

– Конечно, каждый раз отмечая день рождения портала, мы не только вспоминаем интересные моменты из уже проделанной работы, но и думаем, как нам быть дальше. Myfin.by дал толчок к созданию подобных сервиса в Беларуси – Bankibel.by, а также в России – Bankiros.ru, а также портала о недвижимости Domovita.by. Поэтому будем развивать и эти ресурсы, ну и сам Myfin.by, безусловно, будет расширяться.



