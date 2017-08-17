Йогуртная прохлада. Fabula Branding разработала дизайн упаковки суббренда Jattis Yogu

Fabula Branding помогла вывести на рынок новую категорию мороженого — йогуртную, разработав дизайн упаковки суббренда Jattis Yogu для СООО «ИНГМАН МОРОЖЕНОЕ».





Jattis, популярный европейский бренд мороженого, принял решение расширить ассортиментную линейку йогуртным мороженым, которое позиционируется как более полезное и менее калорийное по сравнению с традиционным. Появление качественно нового продукта в марочном портфеле компании продиктовано современным трендом здорового образа жизни. Для вывода категории на рынок было принято название Yogu (суббренд Jattis), хорошо раскрывающее суть продукта — на основе йогурта.

Масштабное внедрение белого цвета в дизайн упаковки подчеркивает йогуртную составляющую, транслирует идею чистоты, натуральности, нежности и легкости, свойственных этому продукту. Свежий для полки бирюзовый усиливает ассоциации с прохладным лакомством и способствует эффективной отстройке.

Доминантами дизайна стали крупный, привлекающий внимание логоблок, а также фудзона. Такие традиционные для категории акценты призваны вызывать доверие потребителей и помогать им идентифицировать новинку. Внутривидовая отстройка осуществляется на основе аппетитных фотоизображений маркеров вкуса и цветных плашек с соответствующими надписями.

Современный дизайн хорошо коррелирует с самим продуктом. Сформирована универсальная структура для последующего легкого расширения вкусовой линейки Jattis Yogu.















