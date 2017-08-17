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Йогуртная прохлада. Fabula Branding разработала дизайн упаковки суббренда Jattis Yogu

17 Августа 2017 marketing.by 89 0 Брендинг Компании Креатив
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Fabula Branding помогла вывести на рынок новую категорию мороженого — йогуртную, разработав дизайн упаковки суббренда Jattis Yogu для СООО «ИНГМАН МОРОЖЕНОЕ».

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Jattis, популярный европейский бренд мороженого, принял решение расширить ассортиментную линейку йогуртным мороженым, которое позиционируется как более полезное и менее калорийное по сравнению с традиционным. Появление качественно нового продукта в марочном портфеле компании продиктовано современным трендом  здорового образа жизни. Для вывода категории на рынок было принято название Yogu (суббренд Jattis), хорошо раскрывающее суть продукта — на основе йогурта.

Масштабное внедрение белого цвета в дизайн упаковки подчеркивает йогуртную составляющую, транслирует идею чистоты, натуральности, нежности и легкости, свойственных этому продукту. Свежий для полки бирюзовый усиливает ассоциации с прохладным лакомством и способствует эффективной отстройке. 

Доминантами дизайна стали крупный, привлекающий внимание логоблок, а также фудзона. Такие традиционные для категории акценты призваны вызывать доверие потребителей и помогать им идентифицировать новинку. Внутривидовая отстройка осуществляется на основе аппетитных фотоизображений маркеров вкуса и цветных плашек с соответствующими надписями. 

Современный дизайн хорошо коррелирует с самим продуктом. Сформирована универсальная структура для последующего легкого расширения вкусовой линейки Jattis Yogu. 

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