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Елочные игрушки для взрослых. Праздничная серия бутылок Бульбашъ от ARMBRAND

20 Декабря 2016 marketing.by 858 0 Бизнес Визуальная культура Дизайн Компании Креатив
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В результате сотрудничества с брендинговой компанией ARMBRAND, ставшего уже традиционным, к 2017 году появилась праздничная серия бутылок Бульбашъ сверхзаметных на полке и украшающих праздничный стол.

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…Кто из нас в детстве не любовался ёлочными игрушками – такими яркими и блестящими? Они неразрывно связаны для нас с праздничной атмосферой Нового Года и Рождества. 

Разноцветные переливающиеся бутылки напоминают ёлочные игрушки, что особенно актуально в канун Нового Года. В их большой зеркальной поверхности отражаются наши смешные и веселые лица, мерцающие огоньками ёлки и накрытые столы! 

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Роскошные морозные узоры на этикетке и ключевом визуале для СМИ усиливают ассоциацию с зимними праздниками. Дизайн-концепция поддерживается в магазинах: специальные стойки в форме ёлок украшаются «игрушками для взрослых».

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