Январская подборка белорусских чудокреативов, которые нас удивили

В новом году мы, как и обещали, продолжаем публиковать ежемесячную подборку свежих чудокреативов, которые нас удивляют, улыбают и заставляют сказать "ничего себе!". В январе нас порадовали ритейлеры, гродненский и слуцкие производители, а также гомельское кафе.

Хто как хаціт, тот так і гаварыт

Слуцкий хлебозавод решил всех запутать и сделал надписи на хлебе на непонятном языке:





Фото — Siarhei Antusevich



"Откройце пікантны и сладковаты вкусъ і нѣзвычайны ароматъ" — сообщает нам неизвестный копирайтер с упаковки.

Майонез на яйцах

Компания ABC продолжает хулиганить: только в Байнете перестали обсуждать сексисткий календарь, как гродненский производитель придумал новые макеты.

Новый календарь, уже с мужским телом:





Фото — "Наша Ніва"

А общественный транспорт в стране стал украшать слоган «Московский майонез на яйцах»:





Фото — s13.ru

Удар по яйцам

Продолжаем тему яйц: в "Белмаркете" появилась реклама, сообщающая о скидках:





Фото — Dmitry Chernomorets

Но акция уже закончилась 29 января, поэтому мужчинам можно снова заходить в "Белмаркет" без опасений за свое здоровье.

Заботливый ритейл

А вот ритейлеры из Солигорска более дружелюбны к своим покупателям. Как сообщает "Салідарнасць", после новогодней ночі на входе в один из торговых центров стояли бадьи с бесплатным рассолом:





Блинчики "Блокадные" с сёмгой и красной икрой

Журналист гомельской газеты "Советский район" обнаружил в меню отного из городских кафе блинчики с необычным названием, о чем написал гневную статью:

"Каково же было моё возмущение, когда бук­вально на днях в меню одного из гомельских кафе, расположенном на Речицком проспекте, я наткнулся на блюдо под названием «Блинчики «Блокадные». В состав которых входит сёмга, сливочное масло и красная икра. А теперь срав­ните состав этих блинчиков с рецептом ленин­градского «хлеба», в состав которого входило около 60% ржаной затхлой муки, всё остальное составляли солодовая и овсяная мука, отруби и жмых".

Печатное слово очень быстро ситуацию поменяло: блинчики "Блокадные" стали "Рыбацкими":





Фото — Sputnik.by

"Да, стыдно, да, признаем ошибку. Но кое-что смущает. Это блюдо в меню присутствует уже несколько лет и никто, выходит, до сих пор не обращал на откровенный ляп внимания", — пишет Sputnik.by со ссылкой на заместителя директора по хозяйственной части Александра. По его словам, недавно в кафе сменился хозяин, в заведении сделали ремонт, а вот до меню "руки не дошли" — менять его не стали.

Бурение и "Черный властелин"

Правильный подбор иллюстраций к рекламным объявлениям — дело непростое. Иногда картинка из интернета может отпугнуть клиентов. Например, обращаться за бурением к таким серьезным ребятам немного страшновато:





Падаткі — гэта...

Наспоследок — глубокий философский тезис от неизвестных копирайтеров социальной рекламы.

Фото — Анна Шутова

