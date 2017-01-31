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Январская подборка белорусских чудокреативов, которые нас удивили

31 Января 2017 1818 0 Digital-маркетинг Байнет Бизнес Вирусный маркетинг Креатив Ритейл Творчество
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В новом году мы, как и обещали, продолжаем публиковать ежемесячную подборку свежих чудокреативов, которые нас удивляют, улыбают и заставляют сказать "ничего себе!". В январе нас порадовали ритейлеры, гродненский и слуцкие производители, а также гомельское кафе.  

Хто как хаціт, тот так і гаварыт

Слуцкий хлебозавод решил всех запутать и сделал надписи на хлебе на непонятном языке: 

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Фото — Siarhei Antusevich

"Откройце пікантны и сладковаты вкусъ і нѣзвычайны ароматъ" — сообщает нам неизвестный копирайтер с упаковки.

Майонез на яйцах

Компания ABC продолжает хулиганить: только в Байнете перестали обсуждать сексисткий календарь, как гродненский производитель придумал новые макеты.

Новый календарь, уже с мужским телом:

khren2-as74j.png

Фото — "Наша Ніва"

А общественный транспорт в стране стал украшать слоган «Московский майонез на яйцах»:

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Фото — s13.ru

Удар по яйцам

Продолжаем тему яйц: в "Белмаркете" появилась реклама, сообщающая о скидках:

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Фото — Dmitry Chernomorets

Но акция уже закончилась 29 января, поэтому мужчинам можно снова заходить в "Белмаркет" без опасений за свое здоровье.

Заботливый ритейл

А вот ритейлеры из Солигорска более дружелюбны к своим покупателям. Как сообщает "Салідарнасць", после новогодней ночі на входе в один из торговых центров стояли бадьи с бесплатным рассолом:

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Блинчики "Блокадные" с сёмгой и красной икрой

Журналист гомельской газеты "Советский район" обнаружил в меню отного из городских кафе блинчики с необычным названием, о чем написал гневную статью:

"Каково же было моё возмущение, когда бук­вально на днях в меню одного из гомельских кафе, расположенном на Речицком проспекте, я наткнулся на блюдо под названием «Блинчики «Блокадные». В состав которых входит сёмга, сливочное масло и красная икра. А теперь срав­ните состав этих блинчиков с рецептом ленин­градского «хлеба», в состав которого входило около 60% ржаной затхлой муки, всё остальное составляли солодовая и овсяная мука, отруби и жмых".

Печатное слово очень быстро ситуацию поменяло: блинчики "Блокадные" стали "Рыбацкими":

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Фото — Sputnik.by

"Да, стыдно, да, признаем ошибку. Но кое-что смущает. Это блюдо в меню присутствует уже несколько лет и никто, выходит, до сих пор не обращал на откровенный ляп внимания", — пишет Sputnik.by со ссылкой на заместителя директора по хозяйственной части Александра. По его словам, недавно в кафе сменился хозяин, в заведении сделали ремонт, а вот до меню "руки не дошли" — менять его не стали.

Бурение и "Черный властелин"

Правильный подбор иллюстраций к рекламным объявлениям — дело непростое. Иногда картинка из интернета может отпугнуть клиентов. Например, обращаться за бурением к таким серьезным ребятам немного страшновато:

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Падаткі — гэта...

Наспоследок — глубокий философский тезис от неизвестных копирайтеров социальной рекламы.

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Фото — Анна Шутова

Если вам попались на глаза примеры белорусского #чудокреатива, если вам кажется сомнительной или провокационной рекламная активность компаний — принимайте участие в пополнении нашей уже регулярной подборки. Ждем ссылки, фото и видео на info@marketing.by.
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