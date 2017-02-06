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Wargaming прорекламировал «Мир танков» на СуперБоул в США

6 Февраля 2017 357 0 Production Promo
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Компания Wargaming запустила серию роликов, продвигающих игру World of Tanks, в США на финальной игре по американскому футболу - СуперБоул, которая состоялась 5 февраля.   Это событие ежегодно привлекает внимание миллионов фанатов в Соединенных Штатах, а бренды тратят значительные бюджеты на продвижение в преддверие и во время трансляции СуперБоул. В этом году к бесчисленному пулу рекламодателей подключилась и Wargaming. 

В серии коротких роликов обыгрываются разные ситуации: от ссоры между мамочками до любовных утех, а в момент наивысшего напряжения в кадр врывается огромный танк. 


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