Wargaming прорекламировал «Мир танков» на СуперБоул в США

Компания Wargaming запустила серию роликов, продвигающих игру World of Tanks, в США на финальной игре по американскому футболу - СуперБоул, которая состоялась 5 февраля. Это событие ежегодно привлекает внимание миллионов фанатов в Соединенных Штатах, а бренды тратят значительные бюджеты на продвижение в преддверие и во время трансляции СуперБоул. В этом году к бесчисленному пулу рекламодателей подключилась и Wargaming.





В серии коротких роликов обыгрываются разные ситуации: от ссоры между мамочками до любовных утех, а в момент наивысшего напряжения в кадр врывается огромный танк.





