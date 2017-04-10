Высота под контролем! Public Group создал экспортную торговую марку для Могилевлифтмаш

Могилевлифтмаш – один из лидеров в грузоподъемной промышленности. Завоевав весомую долю на рынке СНГ, компания имела все основания, чтобы задуматься о выходе на новые экспортные рынки (Восточная и Западная Европа).

Перед Public Group стояла задача создать экспортную торговую марку.

Мы выделили предпосылки для развития проекта после того, как провели кросскультурное исследование и исследование корпоративного проектного восприятия. Удалось выяснить следующее:



• визуальная и вербальная составляющие компании не соответствуют новым рынкам,

• существуют реальные возможности эмоционально и функционально стать выше и сильнее себя прежних,

• Часть команды уже всеми силами стремится к динамичному развитию

• Наличие неположительных отзывов о продукции Могилевлифтмаш создавало разрыв между восприятием новых высококачественных линеек и существующей репутацией.

На основании этих данных компания занялась разработкой бренд-платформы и неймингом. Фразой, объединяющей суть бренда, стала "высота под контролем", а на стадии нейминга мы предложили 14 экспертам из разных областей оценить 10 вариантов названий для компании. Название нового бренда – Movel, что является аббревиатурой от английских слов «двигаться» и «лифт». Она не противоречит сути бренда, а напротив, подчеркивает ее. Также было выполнено важное условие заказчика – возможность регистрации в доменной зоне .com.



Дизайн напрямую отражает способность компании контролировать высоту. Ключевым элементом логотипа стали лифты, из которых выстраивается буква М. В нее заложено большое количество важных символизмов: Movel, Могилев, Могилевлифтмаш, Мобильность.



Визуальное решение вписывается в формат новых экспортных рынков. Название легко читается и понятно для аудитории.













На этапе бренд-консалтинга обсуждались рекомендации по работе над новым брендом по пяти уровням бренда – продуктовом, ценностном, графическом, коммуникационном, смысловом. Сейчас проект находится на стадии внедрения.



Эти идеи отображены так же в промо-ролике:







Разработка – Public Group



Клиент – Могилевлифтмаш