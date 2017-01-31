Всё-всё? Где-где? В Куфара календаре. Loga Biga визуализировали площадку объявлений

Новый Год — впереди столько нового и интересного! А в голове всё те же вопросы: «Где снять квартиру?», «Где присмотреть авто?», «Где купить новый ноутбук?», «Где продать старый?», в конце концов, «Где разместить рекламу?»…





Где-где? На Куфаре!

Чтобы вообразить невообразимо огромное количество продавцов, покупателей и товаров на сайте, Куфар и Loga Biga визуализировали мир крупнейшей площадки объявлений страны в новогоднем календаре. До жути детализированные иллюстрации превращают обыденные события из жизни простых беларусов в забавные сюжеты. Внутри календаря перемешались события, предметы, герои, ситуации и символы — как в реальной жизни. Здесь найдётся всё что угодно: от фешенебельного дома на колёсах, скоростного катера или редкого покемона до микроволновки с искусственным интеллектом, платья ручной работы и призрака демократии. Внимание, глаза разбегаются!







Партнёры Куфара получили стикеры со своими лого, которые можно вклеить в самые заметные места иллюстраций или брендировать любой приглянувшийся носитель: Национальную библиотеку, морскую яхту, воздушный шар, прицеп грузовика… На Куфаре ваши рекламные возможности безграничны!











































Только самые внимательные находят действительно уникальные вещи. А вы? Отыщите того, КТО упорхнул с весенней иллюстрации и пришлите ответ на calendar@kufar.by. Первым десяти везунчикам — по 100 куфов, первому из первых — куфы и фирменная экосумка!



Куфар

Дарья Сесицкая ⎯ PR-менеджер

Лилия Апиок ⎯ маркетинг-менеджер

Илья Жуковец ⎯ начальник управления коммерции и маркетинга

Loga Biga



Александр Капелевич / Лёша Дред / Сергей Сергиеня / Надежда Кутузова / Стас Воронецкий / Марина Капелевич

Иллюстратор: Ксения Логовая