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Всё-всё? Где-где? В Куфара календаре. Loga Biga визуализировали площадку объявлений

31 Января 2017 marketing.by 537 2 Байнет Бизнес Дизайн Компании Креатив
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Новый Год — впереди столько нового и интересного! А в голове всё те же вопросы: «Где снять квартиру?», «Где присмотреть авто?», «Где купить новый ноутбук?», «Где продать старый?», в конце концов, «Где разместить рекламу?»…

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Где-где? На Куфаре!

Чтобы вообразить невообразимо огромное количество продавцов, покупателей и товаров на сайте, Куфар и Loga Biga визуализировали мир крупнейшей площадки объявлений страны в новогоднем календаре. До жути детализированные иллюстрации превращают обыденные события из жизни простых беларусов в забавные сюжеты. Внутри календаря перемешались события, предметы, герои, ситуации и символы — как в реальной жизни. Здесь найдётся всё что угодно: от фешенебельного дома на колёсах, скоростного катера или редкого покемона до микроволновки с искусственным интеллектом, платья ручной работы и призрака демократии. Внимание, глаза разбегаются!

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Партнёры Куфара получили стикеры со своими лого, которые можно вклеить в самые заметные места иллюстраций или брендировать любой приглянувшийся носитель: Национальную библиотеку, морскую яхту, воздушный шар, прицеп грузовика… На Куфаре ваши рекламные возможности безграничны!

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Только самые внимательные находят действительно уникальные вещи. А вы? Отыщите того, КТО упорхнул с весенней иллюстрации и пришлите ответ на calendar@kufar.by. Первым десяти везунчикам — по 100 куфов, первому из первых — куфы и фирменная экосумка!

Куфар

Дарья Сесицкая ⎯ PR-менеджер
Лилия Апиок ⎯ маркетинг-менеджер
Илья Жуковец ⎯ начальник управления коммерции и маркетинга

Loga Biga

Александр Капелевич / Лёша Дред / Сергей Сергиеня / Надежда Кутузова / Стас Воронецкий / Марина Капелевич

Иллюстратор: Ксения Логовая

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