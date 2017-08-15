Всемирный фонд дикой природы рассказал о браконьерстве детям. С помощью Kinder Surprise

Отличный способ рассказать детям об угрозах дикой природе нашли британские студенты из University College Falmouth. C помощью простых картинок, которые помещаются внутрь популярного лакомства Kinder Surprise, они объясняют подрастающему поколению последствия браконьерства. Таким образом, информация доносится до огромного количества детей и их родителей, покупающих шоколадное яйцо.



На картинках изображены животные, за которыми чаще всего охотятся браконьеры: слоны и носороги - из-за ценных бивней и рога, акулы - из-за плавников, которые являются ресторанным деликатесом в ряде стран.











