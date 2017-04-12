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Все просто. Приорбанк рассказывает про внедрение голосовой биометрии в ролике от DAB.AGENCY

12 Апреля 2017 marketing.by 121 0 Бизнес Компании Креатив
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Перед DAB.AGENCY стояла задача проинформировать потребителей о внедрении технологии распознавания клиентов в контакт-центре по голосу; показать простые этапы взаимодействия клиентов с новой системой, нивелировав уровень недоверия к инновации. Ролик предназначался для размещения на сайте, а также трансляции на телевизорах в отделениях банка. 

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В 2015 году Приорбанк первый в Беларуси запустил инновационный сервис подтверждения личности по голосу «Голосовая биометрия».


Условия:

Группа ЦА – массовый сегмент частных лиц. 

Избегаем сложных терминов, сложных предложений. Предполагается ротация видеоролика в отделениях банка, следовательно, требуется особое внимание к тому, как видео смотрится без звука. Придерживаться упрощенного делового стиля подачи, рассчитанного на массового зрителя. 

Специально разработанный визуальный ряд ассоциативно соответствует фабуле ролика, что упрощает восприятие информации. Минимализм ролика и соответствующая графика передает инновационность новой услуги, при этом простота образов делает услугу ближе к целевой аудитории. Ролик выполнен в единой цветовой гамме с фирменным стилем банка.

В итоге получилось позитивное и дружелюбное видео на понятном широкому потребителю языке.

Решение:

При создании ролика мы ушли от введения дополнительной истории, которая могла бы запутать зрителя. А с первой минуты акцентируем внимание на актуальной проблематике и, непосредственно, на самом сервисе голосовой биометрии.

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