«Виталюр» продолжает. Рыбаки и домино в новом юморном ролике торговой сети

Торговая сеть «Виталюр» продолжает выпускать оригинальную рекламу. В ставшей уже классической – юморной – форме «Виталюр» представляет видеоролик, в котором мужчины играют в домино.

За партией в домино рыбаки хвастаются успехами. Один из них делает забавный ход...







Команда проекта:

ВИТАЛЮР:

Коммерческий директор Виталий Яцук

Начальник отдела маркетинга Елена Ситдикова



Продакшн:





Режиссер: Митрий Семёнов-Алейников

Оператор: Виктор Оскирко

Креативный продюсер: Василий Свиридов

Автор идеи: Василий Свиридов



Напомним, что месяц назад видеоролик Виталюр, в котором азартные дамочки играют в покер при помощи карт лояльности и печенья за сутки набрал более 100 000 просмотров в интернете.





