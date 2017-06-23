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«Виталюр» продолжает. Рыбаки и домино в новом юморном ролике торговой сети

23 Июня 2017 marketing.by 217 0 Production Компании Креатив
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Торговая сеть «Виталюр» продолжает выпускать оригинальную рекламу. В ставшей уже классической – юморной – форме «Виталюр» представляет видеоролик, в котором мужчины играют в домино. 

За партией в домино рыбаки хвастаются успехами. Один из них делает забавный ход...


Команда проекта:

ВИТАЛЮР:

Коммерческий директор Виталий Яцук
Начальник отдела маркетинга Елена Ситдикова

Продакшн:
Режиссер: Митрий Семёнов-Алейников
Оператор: Виктор Оскирко
Креативный продюсер: Василий Свиридов
Автор идеи: Василий Свиридов

Напомним, что месяц назад видеоролик Виталюр, в котором азартные дамочки играют в покер при помощи карт лояльности и печенья за сутки набрал более 100 000 просмотров в интернете.



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