«Виталюр» продолжает. Рыбаки и домино в новом юморном ролике торговой сети

Торговая сеть «Виталюр» продолжает выпускать оригинальную рекламу. В ставшей уже классической – юморной – форме «Виталюр» представляет видеоролик, в котором мужчины играют в домино.
За партией в домино рыбаки хвастаются успехами. Один из них делает забавный ход...
Команда проекта:
ВИТАЛЮР:
Коммерческий директор Виталий Яцук
Начальник отдела маркетинга Елена Ситдикова
Продакшн:
Начальник отдела маркетинга Елена Ситдикова
Продакшн:
Режиссер: Митрий Семёнов-Алейников
Оператор: Виктор Оскирко
Креативный продюсер: Василий Свиридов
Автор идеи: Василий Свиридов
Напомним, что месяц назад видеоролик Виталюр, в котором азартные дамочки играют в покер при помощи карт лояльности и печенья за сутки набрал более 100 000 просмотров в интернете.
Оператор: Виктор Оскирко
Креативный продюсер: Василий Свиридов
Автор идеи: Василий Свиридов
Напомним, что месяц назад видеоролик Виталюр, в котором азартные дамочки играют в покер при помощи карт лояльности и печенья за сутки набрал более 100 000 просмотров в интернете.