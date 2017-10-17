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Ведущий гандбольный клуб Беларуси продвигает грядущую игру с помощью сюжета из армии

17 Октября 2017 424 1 Promo
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Беларуские спортивные клубы продолжают поддерживать интерес к соревнованиям со своим участием с помощью коротких промо роликов. На днях гандбольный клуб "БГК им.Мешкова" выложил в интернете ролик, промотирующий игру с клубом СКА. Видео, снятое студией "Облако", привлекло к себе внимание не только болельщиков: в ролике показаны "сцены из армейской жизни".  

Добавим, что соперник БГК им. Мешкова СКА расшифровывается как Спортивный Клуб Армии. Военные люди постоянно присутствуют на матчах армейского клуба. А БГК имени Мешкова показал сюжет, в котором теперь даже армия болеет за БГК.

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