Ведущий гандбольный клуб Беларуси продвигает грядущую игру с помощью сюжета из армии

Беларуские спортивные клубы продолжают поддерживать интерес к соревнованиям со своим участием с помощью коротких промо роликов. На днях гандбольный клуб "БГК им.Мешкова" выложил в интернете ролик, промотирующий игру с клубом СКА. Видео, снятое студией "Облако", привлекло к себе внимание не только болельщиков: в ролике показаны "сцены из армейской жизни".



Добавим, что соперник БГК им. Мешкова СКА расшифровывается как Спортивный Клуб Армии. Военные люди постоянно присутствуют на матчах армейского клуба. А БГК имени Мешкова показал сюжет, в котором теперь даже армия болеет за БГК.

