Важен каждый: фирменная графика для фонда ООН по народонаселению в Беларуси от AVC

ЮНФПА — фонд ООН в области народонаселения, который занимается вопросами гендерного равенства, репродуктивного здоровья, народонаселения и развития. Деятельность фонда направлена на обеспечение равных прав мужчин, женщин и детей на здоровую жизнь и равные возможности.





Перед AVC стояла задача разработать фирменный стиль для рекламной и представительской продукции фонда, который бы отразил важность проблем, с которыми работает ЮНФПА.





Слоган ЮНФПА «Важен каждый» стал вдохновением и отправной точкой для разработки фирменного стиля. В основе стиля персонажи разных возрастов и полов, которых объединяет общая цель: жить полноценной и счастливой жизнью. Все персонажи выполнены в стиле иллюстраций-аппликаций. Именно такая эмоциональная и трогательная графика не оставляет места безразличию и побуждает к эмпатии и участию.





В рамках проекта также разработаны структура и тексты презентационных материалов, в которых раскрываются ценности и миссия ЮНФПА, проблемы и статистика по гендерному неравенству, репродуктивному здоровью и народонаселению в Беларуси, а также инициативы и проекты фонда, направленные на решение этих проблем.































