Василек, плетенка и ручная печать: кейс по редизайну «Славянских продуктов» от Fabula Branding

Fabula Branding провела редизайн логотипа и упаковки «Славянских продуктов» для ООО «Славпродсервис»



«Славянские продукты» — зонтичный бренд мясных и колбасных изделий ООО «Славпродсервис». Беларуские пищевые товары славятся в стране и за рубежом своим качеством. Поэтому обновленный дизайн подчёркивает происхождение торговой марки и помогает раскрыть позиционирование — вызывающий доверие местный продукт по традиционным проверенным рецептам, как исконно славянским, так и полюбившимся европейским.

Клиент: ООО «Славпродсервис»

Задача: редизайн логотипа и упаковки

Природные фактуры плетёнки и состаренной бумаги транслируют идеи натуральности, традиционности и вызывают ассоциации с качеством домашних сельских продуктов. Эту тему поддерживает и теглайн «Качество, что славит Беларусь», оформленный в виде ручной печати, а также диагональный элемент, имитирующий крафтовую наклейку.





Логотип сохранил знакомое потребителям изображение беларуского василька, но приобрел более современный вид и лучшую читабельность.









По сравнению с предыдущим вариантом, логоблок был укрупнен, а его выделение усилено с помощью динамичного наклона этикетки. Это позволило сделать продукт более заметным на богатой конкурентами полке. Для кодификации внутри линейки были внедрены яркие цветные плашки.



















