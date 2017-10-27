Рубрики
Вакансии Бизнес-обучение
Все рубрики

Василек, плетенка и ручная печать: кейс по редизайну «Славянских продуктов» от Fabula Branding

27 Октября 2017 121 0 Бизнес Брендинг Компании Креатив
Поделиться

Fabula Branding провела редизайн логотипа и упаковки «Славянских продуктов» для ООО «Славпродсервис»

«Славянские продукты» — зонтичный бренд мясных и колбасных изделий ООО «Славпродсервис». Беларуские пищевые товары славятся в стране и за рубежом своим качеством. Поэтому обновленный дизайн подчёркивает происхождение торговой марки и помогает раскрыть позиционирование — вызывающий доверие местный продукт по традиционным проверенным рецептам, как исконно славянским, так и полюбившимся европейским. 

1.JPG

Клиент: ООО «Славпродсервис»

Задача: редизайн логотипа и упаковки

Природные фактуры плетёнки и состаренной бумаги транслируют идеи натуральности, традиционности и вызывают ассоциации с качеством домашних сельских продуктов. Эту тему поддерживает и теглайн «Качество, что славит Беларусь», оформленный в виде ручной печати, а также диагональный элемент, имитирующий крафтовую наклейку.

2.JPG

Логотип сохранил знакомое потребителям изображение беларуского василька, но приобрел более современный вид и лучшую читабельность.

3.JPG

4.JPG

По сравнению с предыдущим вариантом, логоблок был укрупнен, а его выделение усилено с помощью динамичного наклона этикетки. Это позволило сделать продукт более заметным на богатой конкурентами полке. Для кодификации внутри линейки были внедрены яркие цветные плашки.

5.jpg

6.jpg

7.jpg

9.jpg

11.jpg

Поделиться
Шоу для вашего бренда

Вакансии

НОВАЯ вакансия НОВОГО копирайтера в НОВОМ креативном агентстве HN TOП-вакансия: Холдинг «Санта» приглашает на постоянную работу медиа менеджера Горячая вакансия: ЗАО "Патио" (ТМ "5 элемент") ищет SMM-специалиста Вакансия digital-copywriter открылась в агентстве Vondel Digital «АРС Коммюникейшнз» ищет аккаунт-менеджера Digital-аналитик и интернет-медиапланер требуются в агентство Vondel 4 ИЗМЕРЕНИЕ отдаст опытному project managerУ готовые проекты! Открыта вакансия PPC-специалиста в Vondel Digital
Материалы по теме:
Три кейса о том, как «Стена Трампа» на мексиканской границе вдохновила бренды на креативную рекламу
Salmon Graphics и marketing.by к новому рекламному сезону запускают «Оскорбинку»
Бот-экскурсавод: getbob digital agency распрацавала чат-бота для экскурсій па Лідзе і Лідскім бровары
Обсуждение:
Читайте также:
Для влюбленных в дизайн: Лучшие логотипы и упаковки по версии журнала Communication Arts
Как всего одна буква превращает слово в говорящий логотип: примеры от дизайнера Саши Чеботарева
Для Первого Международного чемпионата по сексуальности губ ARMBRAND создала провокационный визуал
Бойся клоунов! Burger King потроллил MacDonalds в рекламном ролике к Хеллоуину