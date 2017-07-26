Ван Дамм попросил позвонить у Нагиева в новой рекламе российского МТС

Российский МТС запускает федеральную рекламную кампанию в поддержку нового роуминг-тарифа «Забугорище». Тариф позволяет звонить и выходить в интернет за границей на тех же условиях, что и дома. Лицами кампании стали Жан-Клод Ван Дамм и Дмитрий Нагиев, сообщает Sostav.ru.

Известному своим мастерством в боевых искусствах бельгийскому актеру пришлось нелегко во время съемок. Помимо выполнения коронных хай-киков, сложных ударов, в условиях качки на яхте, ему приходилось говорить свой текст по-русски. Освоить чужой язык, а заодно и понять загадочную русскую душу Ван Дамму самоотверженно помогал Дмитрий Нагиев, рассказали в МТС.

«Суффикс “ищ” в названии наших самых популярных тарифов не просто креативная находка. Это способ с помощью богатых возможностей русского языка в полной мере передать всю грандиозность предложения», — пояснила директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Наталия Глаголева.

Режиссер рекламного ролика – итальянец Аго Панини.

Творческая группа:

МТС:

Наталия Глаголева

Мария Яковлева

Оксана Семенихина

Анастасия Попова

BBDO:

Андрей Иванов

Даша Булахтина

Иван Отчик

Настя Великанова

Настя Прямилова

Ира Норузи

Полина Стеценко