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Ван Дамм попросил позвонить у Нагиева в новой рекламе российского МТС

26 Июля 2017 Sostav.ru 37 0 PR Production Бизнес Креатив Рекламные кампании
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Российский МТС запускает федеральную рекламную кампанию в поддержку нового роуминг-тарифа «Забугорище». Тариф позволяет звонить и выходить в интернет за границей на тех же условиях, что и дома. Лицами кампании стали Жан-Клод Ван Дамм и Дмитрий Нагиев, сообщает Sostav.ru.

Известному своим мастерством в боевых искусствах бельгийскому актеру пришлось нелегко во время съемок. Помимо выполнения коронных хай-киков, сложных ударов, в условиях качки на яхте, ему приходилось говорить свой текст по-русски. Освоить чужой язык, а заодно и понять загадочную русскую душу Ван Дамму самоотверженно помогал Дмитрий Нагиев, рассказали в МТС.

«Суффикс “ищ” в названии наших самых популярных тарифов не просто креативная находка. Это способ с помощью богатых возможностей русского языка в полной мере передать всю грандиозность предложения», — пояснила директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Наталия Глаголева.

Режиссер рекламного ролика – итальянец Аго Панини.

Творческая группа:

МТС:
Наталия Глаголева
Мария Яковлева
Оксана Семенихина
Анастасия Попова

BBDO:
Андрей Иванов
Даша Булахтина
Иван Отчик
Настя Великанова
Настя Прямилова
Ира Норузи
Полина Стеценко

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