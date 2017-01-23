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В России рекламу программы «Ревизорро» признали «разрушающей основы патриотизма»

23 Января 2017 218 0 Законодательство Нестандарт
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Общественный совет по рекламе при Санкт-Петербургском УФАС признал рекламу программы «Ревизорро» «разрушающей основы патриотизма». Об этом пишет ТАСС.

Ранее в ФАС обратился житель Петербурга, который считает, что «в рекламе программы явно прослеживается подмена ценностей», сообщает "Секрет фирмы".

По его мнению, «такая форма пропаганды телепрограмм и сами телепрограммы являются способом воздействия на подсознание людей и может оказать вредное влияние на обороноспособность страны». Речь идёт о ролике, в котором ведущая программы Елена Летучая изображается в образе полководца Михаила Кутузова с подписью: «Лена Летучая идёт на Москву».

При этом руководитель УФАС по Санкт-Петербургу Вадим Владимиров не согласен с мнением экспертов: «На рекламном плакате изображена молодая, красивая и, что немаловажно, одетая женщина. Да, она отдалённо напоминает Кутузова, но известен ли этот исторический персонаж целевой аудитории, на которую ориентировано это рекламное сообщение, — вопрос остаётся открытым».
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