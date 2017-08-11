В России Leo Burnett снял три ролика для бренда "Жатецкий гусь" про позитивного Пана Гуса

Бренд-команда Zatecky Gus совместно с агентством Leo Burnett Moscow запустили продолжение рекламной кампании «Хорошечно», которая состоит из трех роликов. В каждом из них Пан Гус заряжает хорошим настроением своих коллег по цеху и гуся.

После успеха прошлогодней кампании, благодаря которой повысились имиджевые показатели бренда и продажи, а «хорошечно» стало популярным мемом, было решено создать новую серию роликов с полюбившимся всем Паном.В каждом из трех роликов раскрываются три истории из повседневной жизни пивоварни: изготовление бочек, варка и отправка пива на склад. Главное в этом процессе – шикарное настроение, которое каждый день излучает главный пивовар. И это абсолютно нормально — увидеть его танцующим, поющим или же катающимся на кольце от бочки. Просто в Жатце знают, что даже будни должны быть «хорошечными». Именно такое отношение к жизни бренд Zatecky Gus и стремится передать своим потребителям.Слоган: «Каждый день хорошечно»Хронометраж: 30 секМарка: “Zatecky Gus” (Светлое безалкогольное)

Клиент: ООО «Пивоваренная компания Балтика»

Агентство: Leo Burnett Moscow

Продакшен: Action Film



