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В России Leo Burnett снял три ролика для бренда "Жатецкий гусь" про позитивного Пана Гуса

11 Августа 2017 78 0 Production
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Бренд-команда Zatecky Gus совместно с агентством Leo Burnett Moscow запустили продолжение рекламной кампании «Хорошечно», которая состоит из трех роликов. В каждом из них Пан Гус заряжает хорошим настроением своих коллег по цеху и гуся.

После успеха прошлогодней кампании, благодаря которой повысились имиджевые показатели бренда и продажи, а «хорошечно» стало популярным мемом, было решено создать новую серию роликов с полюбившимся всем Паном.

В каждом из трех роликов раскрываются три истории из повседневной жизни пивоварни: изготовление бочек, варка и отправка пива на склад. Главное в этом процессе – шикарное настроение, которое каждый день излучает главный пивовар. И это абсолютно нормально — увидеть его танцующим, поющим или же катающимся на кольце от бочки. Просто в Жатце знают, что даже будни должны быть «хорошечными». Именно такое отношение к жизни бренд Zatecky Gus и стремится передать своим потребителям.

Слоган: «Каждый день хорошечно»
Хронометраж: 30 сек
Марка: “Zatecky Gus” (Светлое безалкогольное)

  • Клиент: ООО «Пивоваренная компания Балтика» 
  • Агентство: Leo Burnett Moscow
  • Продакшен: Action Film


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