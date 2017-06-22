В Минске и регионах появятся билборды с зарядкой для глаз

21 июня в Минске, Гомеле и Мозыре стартовала социальная рекламная кампания, направленная на профилактику нарушений зрения. На улицах городов появились билборды с напоминанием о том, почему важно своевременно посещать офтальмолога, стилизованы под известные всем таблицы для проверки остроты зрения, а плакаты на остановках общественного транспорта содержат различные варианты упражнений для зрительной гимнастики, которые незамедлительно может взять на вооружение каждый, кто их увидит. В фокусе данной кампании – в том числе и дети: им предлагается поиграть в игру «Найди 10 отличий».











