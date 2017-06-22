В Минске и регионах появятся билборды с зарядкой для глаз

21 июня в Минске, Гомеле и Мозыре стартовала социальная рекламная кампания, направленная на профилактику нарушений зрения. На улицах городов появились билборды с напоминанием о том, почему важно своевременно посещать офтальмолога, стилизованы под известные всем таблицы для проверки остроты зрения, а плакаты на остановках общественного транспорта содержат различные варианты упражнений для зрительной гимнастики, которые незамедлительно может взять на вооружение каждый, кто их увидит. В фокусе данной кампании – в том числе и дети: им предлагается поиграть в игру «Найди 10 отличий».
Эта кампания - часть проекта благотворительного проекта «Я вижу!» по диагностике и оказанию офтальмологической помощи детям из сельской местности. Он реализуется Белорусским детским фондом и компанией velcom при поддержке Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
Усилиями организаторов обеспечены необходимые условия для работы двух мобильных бригад врачей-офтальмологов в сельских школах: оборудованы специальные автомобили, приобретено портативное диагностическое оборудование, оплачиваются все расходы, связанные с проектом.
На днях завершила первый этап проверки зрения у детей Гомельской области. Бригады офтальмологов посетили сельские школы Буда-Кошелевского, Ельского, Житковичского, Кормянского и Наровлянского районов: 90,2% учащихся в них детей прошли диагностику органов зрения. Наиболее часто среди обнаруженных патологий встречались такие диагнозы, как спазм аккомодации и нарушения рефракции (миопия, гиперметропия, астигматизм). 32,15% детей, у которых была выявлена сниженная острота зрения, нуждались в очковой коррекции.
Усилиями организаторов обеспечены необходимые условия для работы двух мобильных бригад врачей-офтальмологов в сельских школах: оборудованы специальные автомобили, приобретено портативное диагностическое оборудование, оплачиваются все расходы, связанные с проектом.
На днях завершила первый этап проверки зрения у детей Гомельской области. Бригады офтальмологов посетили сельские школы Буда-Кошелевского, Ельского, Житковичского, Кормянского и Наровлянского районов: 90,2% учащихся в них детей прошли диагностику органов зрения. Наиболее часто среди обнаруженных патологий встречались такие диагнозы, как спазм аккомодации и нарушения рефракции (миопия, гиперметропия, астигматизм). 32,15% детей, у которых была выявлена сниженная острота зрения, нуждались в очковой коррекции.