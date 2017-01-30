В Гродно коллекцию итальянской одежды представили в павильоне продакшн студии

В Гродно состоялся закрытый показ нового для Беларуси бренда итальянской женской верхней одежды Lama Gold Fashion Florence. Особенность ивента состоит в том, что в качестве площадки был использован павильон для съемок студии AmberFilm.





Lama Gold Fashion — бренд итальянской верхней одежды, рассчитанный в первую очередь на оптовые продажи.





«Мы намеренно отказались от привычного всем подиума и огромного зала для нашего показа, — говорит арт-директор Lama Gold Fashion Николай Кулешевич, — все наши модели необыкновенно удобные и по-домашнему уютные, а передать это ощущение комфорта возможно только в узком кругу, когда вы видите буквально каждый узелок нашего шерстяного букле, можете рассмотреть каждую дизайнерскую пуговицу»..

Подиум был оформлен висящими в воздухе белыми рамами и усыпан белыми лепестками роз.

В рамках церемонии презентации нового модного бренда организаторы на огромном экране торжественно запустили стартовую сайт Lama Gold Fashion и группы в соцсетях.









Основную концепцию бренда продакшен пока держит в секрете.

Лицом компании Lama Gold Fashion стала танцовщица Оля Лето











Сразу после показа все модели из новой коллекции можно было примерять и даже фотографироваться в них.





