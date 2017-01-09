В Бресте появился городской он-лайн журнал местных историй

1 января 2017 года команда энтузиастов из Бреста представила интернет-журнал «Над Бугом». Издание делает акцент на фотоконтент, описание культурных и исторических достопримечательностей, истории местных жителей.

Marketing.by заинтересовался проектом, так как городское региональное издание в журнальной подаче – довольно редкое явление. Еще более редкой ситуацией является то, что проект не поддерживается каким-либо инвестором или грантом, держится не на тугом кошельке, а на амбициях команды из нескольких человек.

Один из создателей журнала "Над бугом" дизайнер Вадим Шубич прокомментировал marketing.by идею издания:

- Наша миссия заключается в том, чтобы создать проект исключительно о городе и без набившей оскомину подачи в стиле шуток про “Бел. рубль”, видео с котиками и т. д. Только город, его места, традиции и сами жители. Наш читатель – как мы его представляем – это люди, увлеченные своим делом, творчеством.









В чем сложность подготовки контента в Бресте?

- Ты приходишь к людям, в организации, рассказываешь о себе и о проекте, и многие удивляются: что такое он-лайн журнал? не, не слышали =) К некоторым уже обращались ребята, которые тоже что-то создавали и так и не закончили начатое. Поэтому собеседники в Бресте бывают осторожны.

Планируете ли привлекать бренды на размещение в журнал?

- Мы понимаем, что если привлечь рекламодателей или каких-либо инвесторов, то сможем сделать издание на куда более высоком уровне. Но не хочется превратиться в "типичный глянец", это неплохо, но не для нас. Единственный выход, это привлечь одного, двух инвесторов и/или делать обзоры лучших заведений нашего города.





Еще до завершения проекта, были мысли закончить все одним выпуском. Но уже в первые дни после выхода начала поступать хорошая обратная реакция на проект и желание приобрести печатную версию, если такова имеется. Несколько человек изъявили желание поучаствовать в проекте (кто-то статью написать о своем увлечении, кто-то клип о городе снять в рамках проекта). Все это согревает душу и добавляет желания делать последующие выпуски.









Действительно, в Бресте осталось немало мест и людей о которых стоит рассказать. На данный момент, мы решили выпускаться два раза в год. В случае, если обзаведемся поддержкой, можно и четыре.