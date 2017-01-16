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Украинский дизайнер создал ироничный политический календарь

16 Января 2017 Наш Киев 223 0 Вирусный маркетинг Креатив Творчество
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Украинский дизайнер Богдан Процишин создал ироничный календарь, каждый из месяцев в котором "посвящен" украинским политикам и их недостаткам. Также нашлось место для новоизбранного президента США Дональда Трампа и для главарей террористических организаций ДНР и ЛНР.

"Поскольку в 2016-м выборов не было — халявные календарики нам никто не раздавал. Исправляю это безобразие", — написал дизайнер в Facebook.

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Пока что в календаре только 8 месяцев из 12. "Февраль, июнь, июль и декабрь не придумал, потому жду ваши идеи в комментариях", — написал Борис Процишин.

Автор подчеркивает, что распечатывать календарь без его разрешения запрещено.


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