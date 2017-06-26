Украина получила первого Каннского льва за проект о годовщине военной трагедии в Бабином Яру

Украина получила первого для рекламной сферы страны Льва: "бронза" в категории Lions Entertainment за музыкальный перфоманс «Свидетель».



Это концерт, посвященный 75-летней годовщине трагедии в урочище Бабий Яр, получившем всемирную известность, как место массовых расстрелов гражданского населения, главным образом евреев, цыган, киевских караимов, а также советских военнопленных, осуществлённых немецкими оккупационными войсками и украинскими коллаборационистами в 1941 году. Всего было расстреляно, по разным оценкам, свыше ста или ста пятидесяти тысяч человек.









- За счет чего нам удалось получить награду? Наверное, за счет всех факторов в комплексе. И больная трагическая тема, которая не заживает, и потрясающая музыка Славы Лунева, которого я считаю гениальным композитором, и удивительная способность юных артистов голосом выражать боль множества невинно загубленных душ. В общем, все сразу. Если бы не некоторые технические проблемы, которые не позволили нам реализовать идею в полной мере, эта работа завоевала бы золото, я уверен», - рассказал Геннадий Курочка, основатель и член правления Украинского кризисного медиацентра Организаторы проекта: украинское правительство и организация Ukrainian Jewish Encounter.- рассказал Геннадий Курочка, основатель и член правления Украинского кризисного медиацентра изданию reklamaster.