У Mozilla появился новый логотип

Mozilla Foundation представила публике свое новое лого и фирменный стиль. Анонс состоялся в официальном блоге разработчика Firefox.





Новый логотип компании отсылает к символам «://», которые используются при вводе url-адресов. Для его написания используется шрифт Zilla, который создан нидерландской Typotheque специально для компании и будет доступен для всех желающих.







Mozilla выбрала несколько основных цветов для своего логотипа, которые в будущем будут меняться в зависимости от контекста.







"В основе этого проекта — желание бренда Mozilla стать более понятным для людей. Мы хотим быть «чемпионами здорового интернета». Интернета, где все мы свободны исследовать, открывать, создавать и вводить новшества без барьеров и ограничений. Места, где власть находится в руках большинства, а не меньшинства. Интернета, где уважают нашу безопасность, безопасность и идентичность", — говорится в блоге Mozilla.



















О планах провести ребрендинг было объявлено в середине 2016 года — тогда Mozilla стала принимать идеи пользователей.