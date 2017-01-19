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У Mozilla появился новый логотип

19 Января 2017 316 0 Digital-маркетинг Брендинг Дизайн Креатив Творчество
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Mozilla Foundation представила публике свое новое лого и фирменный стиль. Анонс состоялся в официальном блоге разработчика Firefox. 


Новый логотип компании отсылает к символам «://», которые используются при вводе url-адресов. Для его написания используется шрифт Zilla, который создан нидерландской Typotheque специально для компании и будет доступен для всех желающих.

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Mozilla выбрала несколько основных цветов для своего логотипа, которые в будущем будут меняться в зависимости от контекста.

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"В основе этого проекта — желание бренда Mozilla стать более понятным для людей. Мы хотим быть «чемпионами здорового интернета». Интернета, где все мы свободны исследовать, открывать, создавать и вводить новшества без барьеров и ограничений. Места, где власть находится в руках большинства, а не меньшинства. Интернета, где уважают нашу безопасность, безопасность и идентичность", — говорится в блоге Mozilla.

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О планах провести ребрендинг было объявлено в середине 2016 года — тогда Mozilla стала принимать идеи пользователей.

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