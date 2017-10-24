У 24-го кинофестиваля «Лicтапад» появилась собственная брендированная продукция

Уже объявлены конкурсные программы. Самое время планировать график посещения кинотеатров. Но! У кинофестиваля есть еще одна отличная новостью: в этом году у «Лicтапада» будет своя лимитированная серия брендированной продукции, которую создало креативное агентство «Молоко». Предзаказ можно сделать уже сейчас на сайте Talaka.by.

В коллекции 2017 года представлены:

Блокнот (2 принта на выбор, цена – 7 рублей)

Хлопковая сумка (3 принта на выбор, цена – 20 рублей)

Пятнашки с символикой фестиваля (цена – 15 рублей)

Футболки с символикой фестиваля (цена – 30 рублей)

На футболках и пятнашках использованы мотивы постера 24-го ММКФ «Лістапад», а на блокнотах и сумках – слоган фестиваля и рисунки, которые напомнят киноманам классические форматы киноизображения.

Заказы можно будет забрать с 3 по 10 ноября в кинотеатре Центральный в специальной зоне «Крама Лicтапада».