Цветовые коды в дизайне упаковки масла для ТМ «Одеріха» от Fabula

Агентство Fabula Branding обновило логотип и дизайн упаковки ТМ «Одеріха» «Бобруйского завода растительных масел».

Бриф

Продукт − различные виды пищевых растительных масел, созданных на основе рецептов по технологии ГОСТ. Натуральное качественное сырье. Целевая аудитория − женщины, мужчины от 30 лет, предпочитают домашнюю еду, ценят разнообразие и вкус блюд, стараются придерживаться принципов здорового питания. Доход средний.

Решение

Логотип представляет собой изображение масла, льющегося в форме «О» − первой буквы названия ТМ. Оригинальный графический символ, с одной стороны, заявляет категорию продукта, с другой − повышает узнаваемость нейма, работает на отстройку от конкурентов.

Год основания предприятия в составе логотипа сообщает о многолетнем опыте производства, верности традициям. При этом дизайн упаковки выглядит современно и лаконично.





Информация упорядочена по блокам, что облегчает ее считывание. Отстройка внутри линейки происходит за счет цветовой кодификации, а также изображения сырья. Природные фотоиллюстрации подчеркивают натуральность продукта.







