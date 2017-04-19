Цифровая вселенная в промо ролике «Лаборатории Касперского» от студии Resight

Перед студией Resight стояла задача разработать видео, которое представляло бы линейку бизнес решений от «Лаборатории Касперского». Ключевой идеей ролика было создать одну вселенную, в своем уникальном стиле.

Вдохновившись работами, сделанными в стиле киберпанк, студия Resight создала одну цифровую вселенную, которая объединила 11 продуктов производителя антивирусного ПО (безопасность в сфере машиностроения, транспортных коммуникаций, мобильных услуг, дата центров и т.д.). Ролик был создан при помощи компьютерной графики без использования реальной съемки.





















Клиент: «Лаборатория Касперского»

Продакшн: Resight Режиссер и арт-директор: Андрей Войтышин

CG-супервайзер: Александр Бондарь

Звукорежиссер: Jacob Thomas Czech