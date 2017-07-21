Рубрики
Вакансии Бизнес-обучение
Все рубрики

Три кейса о том, как «Стена Трампа» на мексиканской границе вдохновила бренды на креативную рекламу

21 Июля 2017 25 0 Креатив
Поделиться

Еще будучи кандидатом в президенты, Дональд Трамп высказывал желание построить пограничную стену между США и Мексикой.  Такой физический барьер, по его мнению, предотвращал бы нелегальную миграцию в Штаты. При этом Трамп сообщал, что стену планирует строить в том числе за счет Мексики и потребует от ее правительства на эти цели от 5 до 10 миллиардов долларов.

В конце 2016 года, уже на посту президента, Трамп подтвердил свое намерение, и тема строительства стены периодически всплывает в американской печати, а цитата Трампа "Build the Wall" превратилась в расхожее выражение. 

Любопытно, что инициатива американского президента - такое брутальное разделение двух стран - стала источником вдохновения для рекламистов и маркетологов. За прошедшие полгода появились несколько интересных кейсов, в которых обыгрывается строительство стены. 

Так, пивной бренд Tecate Light запустил рекламный ролик, в котором граница между двумя странами превращается из разделительной полосы в импровизированный бар, а за банкой пива представители двух стран побратались и остались довольны времяпровождением.



***

Креативная пара Джон Грубер и Стерлинг Стовал (Jon Gruber and Sterling Stovall) придумали, как использовать слоган Трампа "Построим стену!" в практичном ключе - они использовали эту фразу  для сервиса поиска и трудоустройства строительных рабочих из Мексики  для американских компаний.

67870987099-.PNG

Любой специалист строительной специальности может добавить себя в базу на сайте и податься на подходящую работу в США, кроме одной: "Они могут помочь вам построить любую стену, какую вы пожелаете, кроме той самой" - сообщает сервис. 

Вот такие постеры поддерживали запуск проекта, их размещали в транспорте и прямо на зданиях.

6879.PNG

***

Использовал ситуацию в своих целях и шведский бренд спортивной одежды Borg с помощью агентства Round & Round, которое сняло ролик о теннисном турнире прямо на границе. Причем в ролике снялись реальные теннисисты: мексиканец Мариано Арготе и американец Петер Клемент. 


- Мир сегодня полон конфликтов, разделяющих людей и страны, однако мы верим, что спорт - то, что может объединить нас. Не только теннис, любой спорт несет в себе мощную силу, вдохновляющую на общение и единение, а не на возведение стен между всеми нами, - такими словами сопровождает проект глава компании Хенрик Банг.

К слову, съемочная группа рисковала попасть под арест, снимая видео в приграничной зоне. Тем не менее, сюжет был благополучно создан и выпущен в эфир. 
Поделиться

Вакансии

Коммуникационное агентство «АРС Коммюникейшнз» ищет аккаунт-менеджера и ассистента аккаунт-менеджера Музей миниатюр Беларуси "Страна мини" ищет маркетолога Salmon Media ищет аккаунт-менеджера по работе с ТВ клиентами Fabula Branding ищет аккаунт-менеджера Команда проекта "ВИТРИНЫ БАЙ" ищет «голодного» директора по продажам Агентство Not Perfect | Y&R Minsk срочно ищет дизайнера Кластер креатива и искусства FOURTH DIMENSION приглашает project manager HAPPY CREATIVE AGENCY разыскивает HAPPY ACCOUNT MANAGER
Материалы по теме:
Salmon Graphics и marketing.by к новому рекламному сезону запускают «Оскорбинку»
Крутой пиар музея: в Чикаго местных жителей пригласили озвучить древние экспонаты
МТС и Salmon Graphics показали своей аудитории, что 1 копейка может быть безлимитной
Обсуждение:
Читайте также:
«Люби настоящее»: ОАО «Витебское молоко» сняло серию роликов с продакшн-студией PLAY
Cheil снял для Samsung трогательный ролик о встрече полярника с семьей
AVC разработала дизайн для летнего винного коктейля от «Минский завод игристых вин»
Зачем мобильным операторам онлайн-видео? Два примера рекламной коммуникации от Beeline