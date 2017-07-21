Три кейса о том, как «Стена Трампа» на мексиканской границе вдохновила бренды на креативную рекламу

Еще будучи кандидатом в президенты, Дональд Трамп высказывал желание построить пограничную стену между США и Мексикой. Такой физический барьер, по его мнению, предотвращал бы нелегальную миграцию в Штаты. При этом Трамп сообщал, что стену планирует строить в том числе за счет Мексики и потребует от ее правительства на эти цели от 5 до 10 миллиардов долларов.



В конце 2016 года, уже на посту президента, Трамп подтвердил свое намерение, и тема строительства стены периодически всплывает в американской печати, а цитата Трампа "Build the Wall" превратилась в расхожее выражение.



Любопытно, что инициатива американского президента - такое брутальное разделение двух стран - стала источником вдохновения для рекламистов и маркетологов. За прошедшие полгода появились несколько интересных кейсов, в которых обыгрывается строительство стены.











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Креативная пара Джон Грубер и Стерлинг Стовал (Jon Gruber and Sterling Stovall) придумали, как использовать слоган Трампа "Построим стену!" в практичном ключе - они использовали эту фразу для







Любой специалист строительной специальности может добавить себя в базу на сайте и податься на подходящую работу в США, кроме одной: "Они могут помочь вам построить любую стену, какую вы пожелаете, кроме той самой" - сообщает сервис.



Вот такие постеры поддерживали запуск проекта, их размещали в транспорте и прямо на зданиях.







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Использовал ситуацию в своих целях и шведский бренд спортивной одежды Borg с помощью агентства Round & Round, которое сняло ролик о теннисном турнире прямо на границе. Причем в ролике снялись реальные теннисисты: мексиканец Мариано Арготе и американец Петер Клемент.





- Мир сегодня полон конфликтов, разделяющих людей и страны, однако мы верим, что спорт - то, что может объединить нас. Не только теннис, любой спорт несет в себе мощную силу, вдохновляющую на общение и единение, а не на возведение стен между всеми нами, - такими словами сопровождает проект глава компании Хенрик Банг.



К слову, съемочная группа рисковала попасть под арест, снимая видео в приграничной зоне. Тем не менее, сюжет был благополучно создан и выпущен в эфир. Так, пивной бренд Tecate Light запустил рекламный ролик, в котором граница между двумя странами превращается из разделительной полосы в импровизированный бар, а за банкой пива представители двух стран побратались и остались довольны времяпровождением.***Креативная пара Джон Грубер и Стерлинг Стовал (Jon Gruber and Sterling Stovall) придумали, как использовать слоган Трампа "Построим стену!" в практичном ключе - они использовали эту фразу для сервиса поиска и трудоустройства строительных рабочих из Мексики для американских компаний.Любой специалист строительной специальности может добавить себя в базу на сайте и податься на подходящую работу в США, кроме одной: "Они могут помочь вам построить любую стену, какую вы пожелаете, кроме той самой" - сообщает сервис.Вот такие постеры поддерживали запуск проекта, их размещали в транспорте и прямо на зданиях.***Использовал ситуацию в своих целях и шведский бренд спортивной одежды Borg с помощью агентства Round & Round, которое сняло ролик о теннисном турнире прямо на границе. Причем в ролике снялись реальные теннисисты: мексиканец Мариано Арготе и американец Петер Клемент.- такими словами сопровождает проект глава компании Хенрик Банг.К слову, съемочная группа рисковала попасть под арест, снимая видео в приграничной зоне. Тем не менее, сюжет был благополучно создан и выпущен в эфир.