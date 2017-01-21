ТОП-5 рекламных роликов, которые собрали больше всего жалоб в Великобритании

Если вы думаете, что только в Беларуси любят покритиковать рекламные подходы местных компаний, то сильно ошибаетесь. В европейских странах люди довольно остро реагируют на некорректные с их точки зрения рекламные сообщения и "дают прикурить" с помощью разного рода жалоб брендам, чьи ролики могли их так или иначе задеть их чувства.





Как правило, ASA "отправляет в бан" рекламные креативы, которые вводят потребителей в заблуждение, проще говоря, обманывают, предоставляют неверную информацию согласно британскому законодательству. Но в 2016 году ролики, в адрес которых были поданы жалобы, не содержали неверной информации. Основой для претензий стало "оскорбление чувств" потребителей.



Итак, ТОП-5: оцените, какая реклама возмущает жителей Великобритании. Moneysupermarket.com: Gary the Bodyguard. 1,063 претензий Moneysupermarket.com: Car insurance vs home insurance. 898 претензий Match.com: Messy girl. 896 претензий Moneysupermarket.com: Epic dance off. 530 претензий Paddy Power: Re-run of blind football. 450 претензий Недавно ASA - организация, следящая за соблюдением рекламных стандартов в Великобритании - подвела итоги 2016 года и обнародовала число жалоб, полученных в адрес рекламных продуктов компаний. Лидером стал он-лайн супермаркет Moneysupermarket.com, чьи ролики собрали в совокупности около 3 тысяч жалоб. Люди указали, что танцы в этой рекламе "откровенно сексуальны".Как правило, ASA "отправляет в бан" рекламные креативы, которые вводят потребителей в заблуждение, проще говоря, обманывают, предоставляют неверную информацию согласно британскому законодательству. Но в 2016 году ролики, в адрес которых были поданы жалобы, не содержали неверной информации. Основой для претензий стало "оскорбление чувств" потребителей.Итак, ТОП-5: оцените, какая реклама возмущает жителей Великобритании.