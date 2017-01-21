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ТОП-5 рекламных роликов, которые собрали больше всего жалоб в Великобритании

21 Января 2017 1840 0 Вирусный маркетинг
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Если вы думаете, что только в Беларуси любят покритиковать рекламные подходы местных компаний, то сильно ошибаетесь. В европейских странах люди довольно остро реагируют на некорректные с их точки зрения рекламные сообщения и "дают прикурить" с помощью разного рода жалоб брендам, чьи ролики могли их так или иначе задеть их чувства.

Недавно ASA - организация, следящая за соблюдением рекламных стандартов в Великобритании - подвела итоги 2016 года и обнародовала число жалоб, полученных в адрес рекламных продуктов компаний. Лидером стал он-лайн супермаркет Moneysupermarket.com, чьи ролики собрали в совокупности около 3 тысяч жалоб. Люди указали, что танцы в этой рекламе "откровенно сексуальны". 

Как правило, ASA "отправляет в бан" рекламные креативы, которые вводят потребителей в заблуждение, проще говоря, обманывают, предоставляют неверную информацию согласно британскому законодательству. Но в 2016 году ролики, в адрес которых были поданы жалобы, не содержали неверной информации. Основой для претензий стало "оскорбление чувств" потребителей. 

Итак, ТОП-5: оцените, какая реклама возмущает жителей Великобритании.

Moneysupermarket.com: Gary the Bodyguard. 1,063 претензий

Moneysupermarket.com: Car insurance vs home insurance. 898 претензий

Match.com: Messy girl. 896 претензий 

Moneysupermarket.com: Epic dance off. 530 претензий

Paddy Power: Re-run of blind football. 450 претензий

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