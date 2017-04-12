Теплота родных ладоней в нейминге и дизайне муки: кейс бренда «Daloni» от Public Group

ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов» вывел на рынок новый бренд муки "Daloni", разработка нейминга и дизайна выполнена Public Group.

Существуют такие продукты, которые сразу же вызывают определенные образы в голове. Так, скажи любому человеку слово «мука», и сознание сразу же начинает рисовать теплые образы дома, маминых заботливых рук, вкусной бабушкиной выпечки.

ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов» прикладывает большие усилия, чтобы мука его производства отличалась высоким качеством. Так как первое знакомство с этим продуктом происходит не на кухне, а в магазине, упаковка и название играет большую роль в создании положительного его образа. Поэтому перед командой Public Group стояла задача разработать название и дизайн, которые бы смогли еще в магазине связать продукт с приятными и знакомыми образами, подчеркнуть его качество и традиционность.





- Разрабатывая подходящее название, мы решили сконцентрироваться непосредственно на процессе, а не на результате. Отсюда появилось название «Daloni», что с белорусского языка переводится как «руки», которыми замешивается и формируется тесто, которые прикасаются к белой и воздушной муке, которые являются символом заботы, - рассказывают в Public Group.

Чтобы не отвлекать внимание от названия, с которого и так считывается все заложенные в него смыслы, логотип был выполнен в минималистичном стиле. Усилить образ самого продукта удалось с помощью дизайна упаковки – уютный деревенский домик, где прямо сейчас, наверняка, хозяюшки в перепачканных мукой фартуках занимаются выпеканием.













В результате название и дизайн упаковки были по достоинству оценены целевой аудиторией на проведенных фокус-группах.