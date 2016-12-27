Рубрики
Вакансии Бизнес-обучение
Все рубрики

«Технобанк» выпустил корпоративный календарь в виде раскраски-мотиватора

27 Декабря 2016 78 1 Дизайн Креатив Творчество
Поделиться

На  2017 год ОАО «Технобанк» представил нестандартный корпоративный календарь-раскраску. Календарь послужит отличным «мотиватором» и не только вдохновит на активный образ жизни, но и станет прекрасным поводом для творчества.

01_tt (2).jpg

Календарь представляет собой 12 отрывных постеров-раскрасок. Раскрашивая каждую иллюстрацию, можно не только рассмотреть зашифрованный вид спорта, но и получить нужный эмоциональный заряд!

01_tt (4).jpg

01_tt (8).jpg

01_tt (6).jpg

Кроме того. можно воспользоваться и подсказкой – на обратной стороне обложки календаря предложен вариант раскрашенной картинки.

01_tt (9).jpg

Идея фирменного календаря ОАО «Технобанк» реализована в разных форматах.

Настольный календарь-раскраска очень удобен и станет настоящим украшением рабочего стола. А для самого практичного использования — карманные календарики с вдохновляющими надписями.

01_tt (10).jpg

Автор идеи — команда GERT-PRODUCTION

Поделиться

Вакансии

TDI Group ищет трех профи в команду менеджеров по работе с клиентами «Терра Групп» ищет две боевые единицы в команду – дизайнера и PR-специалиста «Терра Групп» ищет ивент- и аккаунт-менеджера Открыта горячая вакансия Account Director в агентстве Forte Grey Консалтинговое агентство «МаркСист» и бизнес-школа «КАПИТАЛ» приглашают в команду маркетера UNFPA Country Office in Belarus looks for Project Communication/Advocacy Specialist Агентство Vondel ищет аккаунт-менеджера Платформа Talaka шукае камунiкатара-евангеліста
Материалы по теме:
Salmon Graphics и marketing.by к новому рекламному сезону запускают «Оскорбинку»
"Онега" выпустила семечки в граненых стаканах — как альтернативу новогодним бокалам с шампанским
Важен каждый: фирменная графика для фонда ООН по народонаселению в Беларуси от AVC
Обсуждение:
Читайте также:
«Люби настоящее»: ОАО «Витебское молоко» сняло серию роликов с продакшн-студией PLAY
Бульбашъ предлагает подключиться к новогоднему эфиру в дополненной реальности
Сказка к нам приходит. Подборка самых добрых рождественских роликов 2016 года
Стикерпак «Традыцыі на новы лад» от Бульбашъ® теперь и в Telegram