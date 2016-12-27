«Технобанк» выпустил корпоративный календарь в виде раскраски-мотиватора

На 2017 год ОАО «Технобанк» представил нестандартный корпоративный календарь-раскраску. Календарь послужит отличным «мотиватором» и не только вдохновит на активный образ жизни, но и станет прекрасным поводом для творчества.



Календарь представляет собой 12 отрывных постеров-раскрасок. Раскрашивая каждую иллюстрацию, можно не только рассмотреть зашифрованный вид спорта, но и получить нужный эмоциональный заряд!





Кроме того. можно воспользоваться и подсказкой – на обратной стороне обложки календаря предложен вариант раскрашенной картинки.

Идея фирменного календаря ОАО «Технобанк» реализована в разных форматах. Настольный календарь-раскраска очень удобен и станет настоящим украшением рабочего стола. А для самого практичного использования — карманные календарики с вдохновляющими надписями.

Автор идеи — команда GERT-PRODUCTION