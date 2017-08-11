Тебе Куфец! Kufar выпустил мультик 18+ про супергероя с озвучкой от Приятного Ильдара

Платформа Kufar выпустила мультик про беспощадную борьбу с мошенниками в интернете. Главный герой ролика - СуперКуфарио, чья команда обнаруживает людей, которые размещают спекулятивные, обманные или нарушающие закон объявления, а он лично вылетает осуществить возмездие. Причем, довольно жесткими способами, поэтому мультику присвоен статус 18+.



Создал ролик датский аниматор Jan Rahbek. А озвучить его взялся дерзкий блогер Приятный Ильдар.







У супергероя СуперКуфарио уже успел появиться свой







У супергероя СуперКуфарио уже успел появиться свой искрометный твиттер , где персонаж довольно едко шутит.