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Тебе Куфец! Kufar выпустил мультик 18+ про супергероя с озвучкой от Приятного Ильдара

11 Августа 2017 66 0 Production Креатив
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Платформа Kufar выпустила мультик про беспощадную борьбу с мошенниками в интернете. Главный герой ролика - СуперКуфарио, чья команда обнаруживает людей, которые размещают спекулятивные, обманные или нарушающие закон объявления, а он лично вылетает осуществить возмездие. Причем, довольно жесткими способами, поэтому мультику присвоен статус 18+. 

Создал ролик датский аниматор Jan Rahbek. А озвучить его взялся дерзкий блогер Приятный Ильдар.



У супергероя СуперКуфарио уже успел появиться свой искрометный твиттер, где персонаж довольно едко шутит. 


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