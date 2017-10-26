Рубрики
Вакансии Бизнес-обучение
Все рубрики

TDI Group погрузила смартфон в аквариум на имиджевом стенде Galaxy S8

26 Октября 2017 157 0 Promo
Поделиться

Агентство TDI Group разработало концепцию и дизайн имиджевого промостенда для презентации нового флагмана Samsung – Galaxy S8.

Поддерживая глобальную концепцию «Безграничный смартфон», команда агентства создала промозону, которая наглядно демонстрирует "безграничность" Galaxy S8 и возможности устройства.

1.jpg

2.jpg

4.jpg

В Galaxy S8 Studio работало несколько интерактивных зон для тестирования функций смартфона. Возможности камеры можно было проверить на одной из тематических «безграничных» фотозон, а готовые снимки – распечатать прямо на месте.

6.jpg

Зоны испытаний влаго- и хладоустойчивости:

8.jpg

9.jpg

Зона демонстрации смартфонов:

10.jpg

11.jpg

Зона Gear VR:

13.jpg

Креативная команда

Клиент: Samsung Electronics Rus Company
Специалист по маркетингу: Кристина Козлова

Агентство: TDI Group
Креативный директор: Артем Челей
Старший копирайтер: Сергей Лапуть
Копирайтер: Анна Александрович
Дизайнер: Эллия Товстенко
Менеджеры проекта: Наталья Бойчук, Алена Миронова   

Поделиться
Шоу для вашего бренда

Вакансии

TOП-вакансия: Холдинг «Санта» приглашает на постоянную работу медиа менеджера Горячая вакансия: ЗАО "Патио" (ТМ "5 элемент") ищет SMM-специалиста Вакансия digital-copywriter открылась в агентстве Vondel Digital «АРС Коммюникейшнз» ищет аккаунт-менеджера Digital-аналитик и интернет-медиапланер требуются в агентство Vondel 4 ИЗМЕРЕНИЕ отдаст опытному project managerУ готовые проекты! Открыта вакансия PPC-специалиста в Vondel Digital Внимание, разыскивается дизайнер! Новая вакансия в рекламном агентстве TOTEM
Материалы по теме:
Как продвигался с помощью разных форматов событий Falcon Club Бутик Кино
Ведущий гандбольный клуб Беларуси продвигает грядущую игру с помощью сюжета из армии
Рушник, церковный колокол и зеленая точка: какие беларуские туристические бренды разработаны за деньги ЕС
Обсуждение:
Читайте также:
Для влюбленных в дизайн: Лучшие логотипы и упаковки по версии журнала Communication Arts
Бойся клоунов! Burger King потроллил MacDonalds в рекламном ролике к Хеллоуину
Как Salmon Graphics и Chitorio перевернули взгляд на привычное лакомство
У 24-го кинофестиваля «Лicтапад» появилась собственная брендированная продукция