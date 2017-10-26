TDI Group погрузила смартфон в аквариум на имиджевом стенде Galaxy S8

Агентство TDI Group разработало концепцию и дизайн имиджевого промостенда для презентации нового флагмана Samsung – Galaxy S8.
Поддерживая глобальную концепцию «Безграничный смартфон», команда агентства создала промозону, которая наглядно демонстрирует "безграничность" Galaxy S8 и возможности устройства.
В Galaxy S8 Studio работало несколько интерактивных зон для тестирования функций смартфона. Возможности камеры можно было проверить на одной из тематических «безграничных» фотозон, а готовые снимки – распечатать прямо на месте.
Зоны испытаний влаго- и хладоустойчивости:
Зона демонстрации смартфонов:
Зона Gear VR:
Креативная команда
Клиент: Samsung Electronics Rus Company
Специалист по маркетингу: Кристина Козлова
Специалист по маркетингу: Кристина Козлова
Агентство: TDI Group
Креативный директор: Артем Челей
Старший копирайтер: Сергей Лапуть
Копирайтер: Анна Александрович
Дизайнер: Эллия Товстенко
Менеджеры проекта: Наталья Бойчук, Алена Миронова
Креативный директор: Артем Челей
Старший копирайтер: Сергей Лапуть
Копирайтер: Анна Александрович
Дизайнер: Эллия Товстенко
Менеджеры проекта: Наталья Бойчук, Алена Миронова