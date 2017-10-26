TDI Group погрузила смартфон в аквариум на имиджевом стенде Galaxy S8

Агентство TDI Group разработало концепцию и дизайн имиджевого промостенда для презентации нового флагмана Samsung – Galaxy S8.

Поддерживая глобальную концепцию «Безграничный смартфон», команда агентства создала промозону, которая наглядно демонстрирует "безграничность" Galaxy S8 и возможности устройства.

В Galaxy S8 Studio работало несколько интерактивных зон для тестирования функций смартфона. Возможности камеры можно было проверить на одной из тематических «безграничных» фотозон, а готовые снимки – распечатать прямо на месте.





Зоны испытаний влаго- и хладоустойчивости:









Зона демонстрации смартфонов:









Зона Gear VR:





Креативная команда

Клиент: Samsung Electronics Rus Company

Специалист по маркетингу: Кристина Козлова

Агентство: TDI Group

Креативный директор: Артем Челей

Старший копирайтер: Сергей Лапуть

Копирайтер: Анна Александрович

Дизайнер: Эллия Товстенко

Менеджеры проекта: Наталья Бойчук, Алена Миронова